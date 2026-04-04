Call of Duty: Black Ops 7, modalità multiplayer e Zombi gratuite per il weekend di Pasqua

Un nuovo periodo di prova gratuito per Call of Duty: Black Ops 7 apre le porte a tutti i giocatori.

Offrendo la possibilità di provare modalità multiplayer e Zombi durante il weekend di Pasqua. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle novità della Stagione 3 senza spendere un centesimo.

Activision Blizzard ha lanciato una prova gratuita

Activision Blizzard ha lanciato una prova gratuita per Call of Duty: Black Ops 7, che permetterà a tutti i giocatori su PC e console di accedere a una selezione di modalità multiplayer e Zombi durante il fine settimana di Pasqua, compreso il lunedì di Pasquetta. Questa iniziativa permette di provare un’ampia porzione dei contenuti del gioco, con oltre 30 mappe, più di 8 modalità multiplayer e una selezione di 6 mappe e 5 modalità Zombi. Il periodo di prova sarà disponibile fino a lunedì 6 gennaio, dando così a tutti il tempo di esplorare le novità senza impegni economici.

Il multiplayer di Black Ops 7 è uno degli aspetti più apprezzati della serie. Con la Stagione 3, i giocatori potranno affrontare nuove mappe come Beacon e Abyss, oltre alle remaster di Plaza da Black Ops 2 e Gridlock da Black Ops 4, tutte caratterizzate da un design innovativo e pieno di azione. Queste mappe offrono ambientazioni fresche e originali, garantendo ore di intrattenimento. Inoltre, la modalità Mission: Trident 20v20 è un’esperienza adatta a chi cerca battaglie su larga scala, dove la strategia e il gioco di squadra sono essenziali per il successo.

Le novità della Stagione 3

Un altro aspetto interessante di questa prova gratuita è che i giocatori potranno vivere in anteprima le aggiunte della Stagione 3, che ha portato nuovi contenuti anche per la modalità Zombi. Per chi è un appassionato delle orde di non morti, la nuova mappa Ashwood Survival è una delle più attese. Questa mappa, che fa parte delle novità della stagione, si distingue per la sua atmosfera cupa e le sfide impegnative che offre ai giocatori. L’obiettivo è sopravvivere il più a lungo possibile, combattendo contro ondate sempre più difficili di zombi, che ora hanno comportamenti ancora più imprevedibili e pericolosi.

Per chi non conoscesse ancora la modalità Zombi di Black Ops 7, è una delle componenti più amate del gioco, che mescola azione, tensione e lavoro di squadra. In questa modalità, i giocatori devono allearsi per affrontare le ondate di zombi che si susseguono, cercando di sopravvivere il più a lungo possibile. Ogni mappa presenta ambientazioni diverse, con missioni e obiettivi che vanno al di là della semplice sopravvivenza, rendendo ogni partita unica.

Come partecipare alla prova gratuita

Chi è interessato a partecipare può scaricare il periodo di prova gratuito direttamente tramite i rispettivi store. Su PlayStation (PS4 e PS5), la prova è disponibile tramite il PlayStation Store, mentre su Xbox (One, Series X|S) e PC, si può accedere tramite Xbox Store. Non è richiesta alcuna sottoscrizione per il periodo di prova, quindi tutti gli utenti possono partecipare facilmente, a prescindere dalla piattaforma su cui giocano.

Durante questo weekend, tutti gli appassionati avranno quindi l’opportunità di testare una delle esperienze più avvincenti della storia di Call of Duty, con una selezione di contenuti che catturano l’essenza del gioco. La possibilità di provare mappe nuove, insieme ad alcune delle più amate dalle generazioni precedenti, rappresenta un’occasione unica per chi non ha ancora avuto modo di immergersi nella Stagione 3.

Non perdere l’occasione di vivere l’esperienza di Black Ops 7 senza impegni economici durante il weekend di Pasqua. Scarica subito la prova gratuita e preparati a combattere!