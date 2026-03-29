Call of Duty su Nintendo Switch 2, ora sembra davvero vicino

Il fatto che Call of Duty stia comparendo nei riferimenti tecnici legati all’ecosistema Nintendo non è un semplice dettaglio da addetti ai lavori.

E’ un segnale che qualcosa si sta muovendo concretamente verso l’arrivo del franchise anche su Switch 2. Non è ancora un annuncio ufficiale, ma il tipo di indizio che negli anni ha spesso anticipato novità importanti.

Un accordo che ora entra nella fase concreta

Tutto parte dall’intesa firmata tra Microsoft e Nintendo, un accordo decennale nato nel contesto dell’acquisizione di Activision Blizzard. L’obiettivo era chiaro fin dall’inizio: portare Call of Duty anche sulle piattaforme della casa di Kyoto, ampliando il pubblico della serie.

Per molto tempo, però, quell’impegno è rimasto sulla carta. Le difficoltà tecniche legate al porting e le differenze hardware hanno rallentato il percorso. Ora qualcosa cambia. Le analisi condotte dal dataminer Realityuk, riportate da Eurogamer, parlano di riferimenti diretti a Nintendo all’interno del launcher del gioco.

Non è una conferma ufficiale, ma è il tipo di traccia che difficilmente viene inserita senza una fase di sviluppo già avanzata.

Switch 2 al centro della strategia

Il punto non è solo l’arrivo di Call of Duty, ma il momento in cui avviene. Nintendo Switch 2 rappresenta una piattaforma nuova, con caratteristiche tecniche più adatte a gestire produzioni complesse rispetto alla generazione precedente.

Già nel 2022, Phil Spencer aveva lasciato intendere che il porting non sarebbe stato immediato. Serviva tempo, soprattutto per adattare un titolo così strutturato a un hardware ibrido. A distanza di anni, quella tempistica sembra combaciare con quanto sta emergendo oggi.

Le stringhe di codice individuate collegano il sistema direttamente alle specifiche Nintendo, un passaggio che solitamente arriva quando il lavoro entra nella fase finale di ottimizzazione.

Quando potrebbe arrivare davvero

Le indiscrezioni parlano di un possibile debutto nel 2026, ma il calendario resta ancora incerto. Alcuni segnali fanno pensare a un annuncio nel corso di un evento ufficiale Nintendo, probabilmente uno di quelli pensati per mostrare le capacità della nuova console.

Qui si gioca una partita importante. Portare Call of Duty su Switch 2 non significa solo aggiungere un titolo in più, ma cambiare il tipo di esperienza disponibile su una console portatile. Il pubblico Nintendo non è tradizionalmente legato agli sparatutto competitivi, ma l’arrivo di un brand così forte può spostare gli equilibri.

Il nodo resta quello delle prestazioni

Dietro l’entusiasmo, resta un punto che continua a emergere: come girerà davvero il gioco su hardware ibrido? Le aspettative sono alte, ma anche i dubbi non mancano. Un titolo come Call of Duty richiede stabilità, fluidità, tempi di risposta precisi.

Le informazioni emerse dal codice indicano che il lavoro di ottimizzazione è già in corso da tempo. Non basta però adattare il gioco, serve trovare un equilibrio tra qualità visiva e prestazioni, soprattutto in modalità portatile.

È qui che si capirà davvero il peso di questa operazione. Perché l’arrivo sembra ormai una questione di tempo, ma il modo in cui verrà gestito potrebbe fare la differenza tra una semplice presenza e un vero cambiamento per l’ecosistema Nintendo.