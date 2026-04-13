Crimson Desert, i consigli per partire con il piede giusto

Crimson Desert non ti accompagna per mano e nelle prime ore dà quasi l’impressione di lasciarti solo dentro un mondo enorme, pieno di cose da fare ma senza dirti davvero da dove iniziare.

L’open world di Pearl Abyss è vasto, stratificato, a tratti dispersivo. Non è difficile sentirsi fuori posto all’inizio, soprattutto quando le meccaniche si accumulano e i menù non aiutano a fare ordine. Ma basta cambiare approccio e qualcosa si sblocca.

Non cercare di fare tutto subito

La tentazione è quella di parlare con tutti, completare ogni missione secondaria, esplorare ogni angolo. Ma Crimson Desert non funziona così, almeno non all’inizio.

Forzare i tempi rischia solo di creare confusione. Molte attività hanno un senso più avanti, quando il mondo cambia e si apre davvero. Meglio lasciarsi guidare dal ritmo del gioco e accettare di non vedere tutto subito.

Segui i sentieri, non la linea retta

La mappa di Pywel è piena di dislivelli, ostacoli, percorsi che sembrano diretti ma non lo sono. Cercare scorciatoie spesso fa perdere tempo.

I sentieri esistono per un motivo. Anche se sembrano più lunghi, sono quasi sempre il modo più veloce per arrivare a destinazione, soprattutto a cavallo.

È uno di quei dettagli che si capiscono dopo qualche ora, quando inizi a evitare salite inutili e giri a vuoto.

I menù non aiutano, devi adattarti

Uno degli ostacoli più evidenti è la gestione dei menù. Non sono immediati, e spesso nascondono opzioni in punti poco intuitivi.

Il consiglio è semplice: osservare sempre i comandi a schermo, anche quando sembra tutto uguale. Le funzioni cambiano, anche se non si nota subito, serve un po’ di pazienza, ma dopo un po’ si entra nel meccanismo.

Le meccaniche si capiscono facendo

Molte attività, dalla pesca ai minigiochi, sono spiegate in modo rapido e poco chiaro. Non sempre è evidente cosa fare, qui non c’è una scorciatoia. Bisogna provare, sbagliare, riprovare. A volte la soluzione arriva così, senza indicazioni precise.

La lanterna di Kliff, quando si illumina, può aiutare a capire dove guardare. Non risolve tutto, ma spesso indica la direzione.

Gestisci bene l’inventario

Lo spazio nell’inventario finisce in fretta. Tra materiali, oggetti e loot vari, riempirlo è questione di minuti.

Meglio raccogliere solo ciò che serve davvero, evitando di accumulare tutto. E soprattutto dare priorità alle missioni che aumentano lo spazio disponibile, è uno di quei problemi che non sembrano urgenti, finché non bloccano tutto.

Il teletrasporto va cercato, non arriva da solo

I punti di viaggio rapido non sono sempre evidenti. Vanno cercati, spesso nelle zone segnate da punti interrogativi sulla mappa.

Trovarli presto cambia il modo di muoversi nel mondo. Riduce i tempi e rende tutto più gestibile, all’inizio può sembrare secondario, poi diventa una priorità.

Combatti con quello che sai fare meglio

Il sistema di combattimento è ricco, ma non serve usare tutto subito. Anzi, provare a fare tutto spesso crea solo confusione.

Meglio concentrarsi su poche abilità, capire come funzionano e usarle bene. Poi, con il tempo, si aggiunge il resto, il gioco lo permette. Non obbliga a padroneggiare tutto insieme.

Gli enigmi richiedono pazienza

Non sempre è chiaro con cosa interagire o come far funzionare un enigma. Anche quando si capisce la soluzione, può non funzionare al primo tentativo.

Spesso è una questione di posizione, tempismo o abilità utilizzata. Insistere è l’unico modo per andare avanti, non è sempre intuitivo, ma fa parte dell’esperienza.

I boss cambiano il ritmo

Contro i nemici comuni ti senti forte, contro i boss la situazione cambia. Gli scontri diventano più lunghi, più complessi.

Qui entra in gioco la gestione delle risorse. Avere con sé abbastanza oggetti curativi può fare la differenza, non è elegante, ma funziona. E il gioco lo permette.

Alla fine, Crimson Desert non è difficile nel senso classico. È più una questione di adattamento. Capire come funziona e accettare che non tutto sarà chiaro subito. Poi, pian piano, tutto inizia a incastrarsi.