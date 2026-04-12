Crimson Desert migliora ancora: tutte le novità della patch 1.03.00

Chi sta giocando Crimson Desert se n’è accorto subito, con la patch 1.03.00 qualcosa cambia davvero sotto le mani, non solo nei numeri ma proprio nel modo in cui il gioco risponde e si lascia gestire.

L’aggiornamento pubblicato da Pearl Abyss non si limita a piccoli ritocchi. Dentro c’è un lavoro più ampio che tocca accessibilità, comandi, interfaccia e anche il comparto tecnico, sia su PC che su console.

Interfaccia e accessibilità: piccoli dettagli che pesano

Una delle aggiunte più evidenti è la possibilità di gestire la visualizzazione delle armi. Non è una funzione che cambia il gameplay, ma incide sull’esperienza visiva e su come si percepisce il personaggio.

Più concreta invece la modifica alla dimensione del testo, che ora può essere regolata con maggiore precisione. È una di quelle cose che spesso si danno per scontate, finché non servono davvero.

A questo si aggiungono opzioni sulla visuale e sulla velocità dell’avanzamento rapido, che ora arriva fino a 4X. Non rivoluziona tutto, ma rende più fluido spostarsi e gestire i tempi.

Gameplay più fluido e meno vincolato

Il cambiamento si sente soprattutto nei comandi. Il teletrasporto, ad esempio, ora può essere attivato anche in situazioni dinamiche, mentre si cade, si nuota o si scala.

È una modifica che sembra piccola, ma cambia il ritmo. Riduce quei momenti in cui il gioco ti costringeva a fermarti per eseguire un’azione.

Migliorato anche il sistema di aggancio ai nemici, soprattutto durante gli scontri con i boss. Qui la differenza si percepisce subito, perché rende i combattimenti più leggibili e meno frustranti.

Personaggi più flessibili nelle abilità

Kliff, Damiane e Oongka ricevono nuove opzioni legate alle abilità. Non si tratta solo di aggiunte, ma anche di un ribilanciamento generale.

L’obiettivo è dare più coerenza alle scelte del giocatore, sia in combattimento che durante l’esplorazione. Alcune abilità ora funzionano meglio insieme, altre sono state adattate per evitare squilibri.

Non cambia tutto da un momento all’altro, ma si sente che c’è più spazio per costruire il proprio stile.

Intel XeSS e miglioramenti tecnici

Sul fronte tecnico, arriva finalmente il supporto a Intel XeSS 3.0 su PC, insieme a AMD Anti-Lag 2. Una novità attesa, soprattutto per chi usa GPU Intel, che al lancio non erano supportate.

Su PS5 e Xbox Series X entra in gioco una versione più avanzata del ray tracing, pensata per sfruttare meglio l’hardware disponibile, non è solo una questione visiva. In alcune situazioni, la resa cambia in modo evidente, soprattutto nelle luci e nei riflessi.

Alla fine, questa patch non stravolge Crimson Desert, ma lo rende più solido. E quando succede, di solito si nota giocando, non leggendo le note.