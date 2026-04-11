PlayStation 5: tre accessori che vale la pena comprare

Ci sono momenti in cui la PlayStation 5 sembra già completa così com’è, poi inizi a usarla tutti i giorni e ti accorgi che alcuni dettagli fanno davvero la differenza nel modo in cui giochi e gestisci la tua postazione.

Non si tratta di accessori indispensabili per forza, ma di quegli elementi che migliorano l’esperienza senza farsi troppo notare. Tre in particolare riescono a cambiare qualcosa nel concreto, tra ordine, qualità visiva e comodità quotidiana.

Il cavo HDMI giusto cambia più di quanto pensi

Il primo elemento è il cavo HDMI 2.1. Sembra banale, ma non lo è. La PS5 è progettata per sfruttare risoluzioni elevate e refresh rate più alti, ma senza il cavo giusto una parte di queste possibilità resta inutilizzata.

Un cavo certificato Ultra High Speed permette di arrivare fino a 48 Gbps, supportando 4K a 120Hz e anche 8K. Non è solo una questione tecnica, si vede davvero quando si passa da una configurazione limitata a una completa.

Chi ha una TV compatibile se ne accorge subito. Gli altri magari meno, ma è uno di quegli upgrade che prepara la console a quello che può fare davvero.

La ricarica dei controller senza pensieri

La stazione di ricarica per DualSense è uno di quegli accessori che diventano utili nel tempo. All’inizio si tende a collegare il controller con il cavo, poi ci si rende conto che non è la soluzione più comoda.

Una base dedicata permette di ricaricare due controller insieme senza usare le porte della console. Basta appoggiarli e lasciarli lì. È semplice, ma cambia il modo in cui si gestisce tutto.

In più, tiene la postazione più ordinata. Meno cavi, meno ingombro, meno situazioni in cui il controller è scarico proprio quando serve.

La base verticale e la gestione dello spazio

La base verticale è forse l’accessorio più sottovalutato. Non aggiunge funzioni, ma migliora la stabilità e l’organizzazione dello spazio.

La PS5 ha una forma particolare, e senza supporto può risultare meno stabile, soprattutto su superfici non perfettamente uniformi. La base ufficiale è progettata proprio per adattarsi alla struttura della console.

È una soluzione semplice, ma che evita piccoli problemi nel tempo. E in una postazione che si usa ogni giorno, anche questi dettagli iniziano a contare.

Alla fine, non è una questione di trasformare la console, ma di renderla più comoda da usare. E spesso sono proprio queste piccole aggiunte a fare la differenza nel lungo periodo.