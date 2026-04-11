3 giochi che ricordano Silent Hill: ti entreranno in testa

Ci sono giochi che fanno paura, e poi ci sono quelli che restano addosso anche dopo aver spento la console, ed è proprio lì che si capisce perché Silent Hill continua a essere un riferimento ancora oggi.

I primi Silent Hill non erano solo horror. Erano esperienze che scavavano dentro, trasformando ambienti normali in qualcosa di disturbante. Strade vuote, stanze silenziose, oggetti apparentemente insignificanti che però sembravano carichi di significato. Oggi pochi giochi riescono a ricreare quella sensazione, ma qualcuno ci prova, e in certi momenti ci riesce davvero.

Hollowbody: il disagio che arriva dagli spazi

In Hollowbody si entra in una zona abbandonata senza sapere bene cosa aspettarsi. La protagonista cerca qualcuno, ma il punto non è solo quello. È come ci si muove in quegli ambienti.

Palazzi vuoti, stazioni deserte, luoghi che sembrano dimenticati ma non spenti. La telecamera fissa, gli spazi stretti, i movimenti lenti creano una tensione costante. Non succede sempre qualcosa, ma quando succede pesa di più.

È un gioco che non corre. Ti lascia dentro quella sensazione di disagio, proprio come faceva Silent Hill, dove anche camminare diventava parte dell’esperienza.

Post Trauma: quando lo spazio smette di avere senso

Post Trauma parte da una situazione semplice, almeno all’apparenza. Un capotreno, Roman, si ritrova in un luogo che sembra normale. Poi qualcosa si rompe.

I corridoi non portano dove dovrebbero, le stanze cambiano forma, lo spazio si piega su se stesso. Non c’è una spiegazione immediata, e il gioco non prova nemmeno a dartela.

Qui il ritmo è lento, quasi bloccato. Devi osservare, capire, collegare. I puzzle diventano l’unico modo per andare avanti. Non c’è azione nel senso classico, ma una tensione che cresce proprio perché non sai mai dove sei davvero.

Heartworm: il dolore diventa qualcosa di concreto

Heartworm è forse quello che si avvicina di più a un certo tipo di narrazione. Sam cerca un contatto con il nonno scomparso, e finisce in un luogo che sembra più un ricordo che una casa.

Gli ambienti si svuotano, si deformano, diventano sempre più difficili da interpretare. La macchina fotografica serve a difendersi, ma non è il centro del gioco.

Il punto è il lutto, che non passa e che cambia tutto. È lo stesso tipo di approccio visto in Silent Hill 2, dove il dolore personale prende forma e diventa qualcosa che puoi vedere, ma non davvero capire fino in fondo.

Non sono copie, e non vogliono esserlo. Ma in alcuni momenti riescono a fare quello che tanti horror moderni evitano: farti restare lì, anche quando non succede nulla, aspettando qualcosa che forse non arriverà mai.