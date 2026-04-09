Sony introduce la "data di scadenza" per i giochi digitali: cosa sta succedendo su PS Store?

Recentemente, alcuni utenti PlayStation hanno notato una novità abbastanza inquietante: i giochi digitali acquistati su PS Store ora indicano una “data di scadenza”. A quanto pare, non si tratta di un errore, ma di un cambiamento che ha sollevato molti dubbi.

Secondo le segnalazioni, molti titoli acquistati regolarmente non tramite PS Plus, ma comprati direttamente dallo store, ora mostrano un periodo di validità di circa 30 giorni.

Cosa significa la “data di scadenza” su PS Store?

Al momento, non è chiaro cosa significhi realmente questa data di scadenza, se non che sembra essere legata a un controllo periodico delle licenze dei giochi. La teoria più accreditata è che Sony stia implementando un controllo delle licenze ogni 30 giorni, una sorta di “verifica” sullo stato del gioco. Questo potrebbe essere stato introdotto come un tentativo di combattere la pirateria digitale e di garantire che i giochi siano utilizzati correttamente.

Un possibile rimedio temporaneo?

Alcuni utenti hanno riportato che il ripristino della licenza del gioco ha fatto sì che la data di scadenza venisse spostata in avanti di altri 30 giorni. Questo potrebbe suggerire che non ci sia alcun pericolo immediato di perdere l’accesso al gioco, ma che il sistema stia semplicemente chiedendo di fare un controllo periodico. Tuttavia, la confusione resta, anche perché il servizio di assistenza Sony non ha dato risposte chiare su cosa stia realmente accadendo.

La reazione degli utenti e il futuro della situazione

Il servizio di assistenza clienti di Sony, secondo quanto segnalato dagli utenti, non è stato particolarmente utile nel chiarire la situazione. Molti giocatori hanno ricevuto risposte standardizzate che non hanno contribuito a risolvere la confusione. Alcuni suggeriscono di contattare direttamente l’editore del gioco, ma nessuna soluzione definitiva è emersa.

Ad oggi, non ci sono conferme ufficiali da parte di Sony riguardo alla natura di questa “data di scadenza”, quindi per ora non resta che monitorare la situazione nei prossimi giorni e vedere se emergono ulteriori dettagli. Per gli utenti che si preoccupano della possibilità di perdere l’accesso ai propri giochi, il consiglio per ora è di controllare periodicamente lo stato delle licenze e procedere al ripristino se necessario.