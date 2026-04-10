PS5, nuova interfaccia in arrivo: cosa cambia davvero nella HOME

Chi accende spesso la PS5 probabilmente non se ne accorge subito, ma con il nuovo aggiornamento Beta qualcosa nella schermata HOME è cambiato, e non è solo una questione estetica ma proprio di come si naviga tra le funzioni principali.

Sony ha introdotto una piccola modifica all’interfaccia di PlayStation 5, disponibile per ora solo nel firmware Beta di aprile. Non è uno stravolgimento, ma è uno di quei cambiamenti che si notano dopo qualche utilizzo, quando si inizia a muoversi tra le icone senza pensarci troppo.

Una barra più ordinata, meno confusione

La novità riguarda la barra superiore della HOME, che ora appare più pulita e separata. Le icone di PlayStation Store, PlayStation Plus e Libreria Giochi non sono più mescolate come prima, ma organizzate in modo più chiaro.

È un cambiamento semplice, ma cambia il modo in cui si accede alle cose. Non serve più scorrere alla cieca, si va più diretti. Dopo qualche minuto diventa quasi automatico.

Anche la navigazione è stata ritoccata. Si può passare tra le sezioni usando il D-Pad oppure i tasti L1 e R2, un sistema che ricorda quello già visto su PlayStation Portal. Non è nuovo in assoluto, ma qui sembra integrato meglio.

Non è la rivoluzione che molti aspettavano

Il punto è proprio questo. È un aggiornamento che sistema qualcosa, ma non cambia davvero il rapporto con l’interfaccia. E chi usa la PS5 da tempo lo sente subito.

Da anni si parla di temi personalizzati e soprattutto di cartelle per organizzare i giochi. Funzioni richieste, discusse, quasi date per scontate a un certo punto. E invece ancora non ci sono.

Questo tipo di aggiornamento fa pensare che Sony stia lavorando per piccoli passi. Migliora ciò che c’è, senza introdurre cambiamenti più profondi. Una scelta che ha senso da un lato, ma che lascia anche una sensazione di incompleto.

Quando arriva per tutti?

Al momento la nuova interfaccia è disponibile solo nel firmware Beta di aprile 2026. Non tutti possono provarla, ma è probabile che venga rilasciata a breve anche nella versione pubblica.

Se il calendario viene rispettato, l’aggiornamento potrebbe arrivare entro fine mese su PS5, PS5 Slim e PS5 Pro. A quel punto sarà più facile capire quanto questo cambiamento incide davvero nell’uso quotidiano.

Per ora resta una modifica piccola, ma significativa. Di quelle che non fanno rumore, ma che nel tempo cambiano il modo in cui si usa la console. E forse è proprio questo il punto.