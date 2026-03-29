Dopo PS5, anche Nintendo Switch 2 e Xbox rischiano l’aumento

Dopo il probabile aumento di prezzo di PS5, il rischio che anche Nintendo Switch 2 e le console Xbox seguano la stessa strada non è più solo una possibilità lontana ma qualcosa che inizia a prendere forma concreta nel mercato globale.

Il segnale è arrivato con la decisione di Sony di ritoccare verso l’alto il prezzo della PS5, una scelta che ha subito acceso un effetto domino nel settore. Non si tratta di una mossa isolata, ma della conseguenza diretta di una pressione crescente sui costi di produzione, il punto non è solo quanto costeranno le prossime console, ma perché si sta arrivando a questa situazione e cosa significa davvero per chi gioca.

Perché i prezzi stanno salendo davvero

Dietro i rincari non c’è una scelta improvvisa. Il problema nasce da una combinazione di fattori che si trascinano da mesi. Il costo di memoria e storage, componenti centrali per qualsiasi console, continua a salire e non accenna a rallentare. A questo si aggiunge la crescente pressione della domanda legata all’intelligenza artificiale, che sta assorbendo una quantità enorme di risorse produttive.

Sony si è mossa per prima, probabilmente perché alcune protezioni sui prezzi dei componenti sono scadute. In altre parole, quello che prima veniva assorbito internamente ora si riflette direttamente sul prezzo finale. Una scelta che non riguarda solo i conti dell’azienda, ma che si scarica su chi compra.

Secondo l’analista Piers Harding-Rolls, è difficile immaginare che Microsoft e Nintendo restino ferme a guardare. Se i costi salgono per tutti, diventa complicato mantenere prezzi più bassi senza intaccare i margini.

Switch 2 e Xbox: il momento è delicato

Per Nintendo Switch 2 la situazione è ancora più complessa. Una nuova console ha bisogno di un prezzo competitivo per affermarsi, soprattutto nei primi mesi. Aumentare subito il costo potrebbe rallentare l’adozione, ma assorbire gli aumenti dei componenti significa ridurre i guadagni. È un equilibrio sottile, difficile da gestire.

Per Xbox Series X|S il discorso è diverso ma non meno complicato. Microsoft si trova in una fase in cui deve consolidare la propria posizione, anche attraverso servizi e abbonamenti. Un aumento del prezzo hardware rischia di creare attrito proprio nel momento in cui si cerca di allargare la base utenti.

Il punto è che nessuno si muove in modo isolato. Quando una grande azienda cambia strategia, il resto del mercato osserva e valuta. E spesso segue.

Il peso degli eventi globali

A rendere tutto più instabile c’è anche il contesto internazionale. La guerra in Medio Oriente, con le tensioni legate all’Iran, sta già producendo effetti sui costi energetici e sulle catene di approvvigionamento. Questo si traduce in una nuova spinta verso l’inflazione, che finisce per colpire anche il settore tecnologico.

Non è un meccanismo immediato, ma il risultato è chiaro: produrre hardware costa di più. E quando i costi salgono lungo tutta la filiera, prima o poi arrivano al consumatore.

Cosa cambia davvero per chi gioca

Negli Stati Uniti, l’aumento di PS5 ha già dato un segnale forte: circa 100 dollari in più, con incrementi simili anche in Europa. Non è solo una cifra, è un cambio di percezione. Le console, tradizionalmente viste come prodotti accessibili rispetto al PC gaming, iniziano a perdere questa caratteristica.

Il tempismo rende tutto più evidente. L’arrivo di titoli come GTA 6 dovrebbe spingere le vendite hardware, ma prezzi più alti potrebbero frenare proprio quella spinta. È una contraddizione che le aziende devono gestire con attenzione.

Chi compra oggi si trova davanti a una scelta diversa rispetto a qualche anno fa. Aspettare, spendere di più o cambiare piattaforma. Non è detto che tutti reagiscano allo stesso modo, ed è proprio qui che si gioca il prossimo equilibrio del mercato.

La sensazione è che non si tratti di un aumento isolato, ma dell’inizio di una fase diversa, in cui il prezzo delle console potrebbe non essere più così stabile come lo è stato in passato.