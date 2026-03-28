Fortnite, decisione drastica: tre modalità chiuse per sempre

Per anni è stato il simbolo di un videogioco capace di espandersi in ogni direzione, ma oggi Fortnite inizia a fare marcia indietro, tagliando intere modalità e ridisegnando il proprio futuro in modo molto più concreto e meno ambizioso.

La decisione di Epic Games non arriva all’improvviso, ma si inserisce in un momento delicato per l’azienda, tra tagli al personale e una revisione generale dei costi. Più di mille dipendenti coinvolti, un segnale chiaro che qualcosa si è incrinato rispetto agli anni in cui Fortnite sembrava inarrestabile.

Le modalità che spariranno

Il cambiamento più visibile riguarda proprio il gioco. Tre modalità considerate importanti fino a poco tempo fa verranno eliminate: Ballistic, Festival Battle Stage e Rocket Racing. Non si tratta di contenuti marginali, ma di esperimenti che avevano accompagnato l’idea di trasformare Fortnite in qualcosa di più di uno sparatutto.

Le prime due, Ballistic e Festival Battle Stage, verranno chiuse già dal 16 aprile, mentre Rocket Racing resterà attiva ancora per qualche mese, fino a ottobre. Una scelta che lascia intuire una priorità diversa nella gestione delle risorse, con un taglio più rapido dove l’impatto è stato minore.

Il ridimensionamento del “metaverso”

Dietro queste chiusure c’è un cambio di visione. Fortnite era stato presentato come una piattaforma in continua evoluzione, quasi un metaverso capace di unire generi diversi: musica, corse, esperienze sociali. Oggi quella spinta sembra rallentare.

Modalità come Rocket Racing, ispirata a un’esperienza arcade in stile Rocket League, oppure Festival Battle Stage, legata al mondo musicale, rappresentavano proprio questa espansione. Ma non tutte hanno trovato un pubblico stabile, e mantenere attivi questi contenuti ha un costo che ora Epic non sembra più disposta a sostenere.

Perché Epic Games sta tagliando

Il punto centrale è economico. Epic Games ha ammesso di aver speso più di quanto riuscisse a sostenere nel tempo, complice anche un calo di interesse attorno a Fortnite registrato negli ultimi anni. Non un crollo improvviso, ma una discesa graduale che ha cambiato gli equilibri.

Tagliare modalità significa ridurre server, sviluppo, aggiornamenti e supporto. È una scelta che può sembrare drastica, ma che segue una logica precisa: concentrare le risorse dove il pubblico è ancora più presente, cioè sulla modalità principale del gioco.

Cosa cambia per i giocatori

Chi gioca quotidianamente noterà un Fortnite più essenziale, meno dispersivo. Le modalità eliminate non intaccano il cuore del gioco, ma riducono quella varietà che negli ultimi anni aveva caratterizzato l’esperienza.

Per alcuni è un ritorno alle origini, per altri una perdita. Chi si era affezionato a queste attività secondarie si trova ora davanti a una scelta obbligata: cambiare modo di giocare o abbandonare quelle esperienze che avevano reso Fortnite qualcosa di diverso.

Resta però una domanda che aleggia tra i giocatori: questo è solo un primo passo verso una semplificazione più ampia, oppure è l’inizio di una nuova fase in cui Fortnite smette di inseguire tutto e prova a concentrarsi solo su ciò che funziona davvero?