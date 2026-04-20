Gran Turismo 7, arrivano 3 nuove auto: tra hypercar da record e modelli iconici

Ogni aggiornamento di Gran Turismo 7 porta qualcosa che cambia il modo di stare in pista, ma questa volta l’attenzione si concentra su tre auto molto diverse tra loro.

L’update 1.69, annunciato da Kazunori Yamauchi, introduce nuovi modelli che sembrano coprire tre mondi distinti: la velocità estrema, la tradizione sportiva e un’auto che ha segnato un’epoca per molti giocatori.

Non è solo una questione di contenuti aggiunti, ma di come questi si inseriscono nel garage e nell’esperienza complessiva.

La hypercar che spinge tutto oltre

Tra le novità, quella che attira subito l’attenzione è la Yangwang U9 Extreme, una hypercar elettrica che punta tutto sulla potenza. Si parla di oltre 3.000 cavalli, numeri che nel contesto del gioco si traducono in un’esperienza molto diversa rispetto alle auto tradizionali.

Non è solo una questione di velocità pura. Questo tipo di veicolo cambia la gestione in pista, il controllo e il modo in cui si affrontano le curve. È una macchina che richiede adattamento, non solo abilità.

Il fatto che venga prodotta in pochissimi esemplari la rende anche una presenza particolare all’interno del gioco.

Il ritorno di una sportiva senza tempo

Accanto alla hypercar, emerge un modello che parla un linguaggio diverso. La Porsche 911 (964) rappresenta una fase precisa della storia dell’automobile, con linee e comportamento che molti riconoscono immediatamente.

Non è un’auto estrema nei numeri, ma è una di quelle che si guidano in modo più “fisico”, dove il margine di errore si sente di più. Ed è proprio questo che la rende interessante.

Nel contesto di Gran Turismo 7, l’inserimento di modelli di questo tipo mantiene un equilibrio tra modernità e memoria.

Una presenza inattesa ma familiare

La terza auto è forse quella meno prevedibile. La Renault Twingo originale entra nel gioco con un significato diverso rispetto alle altre due.

Non si tratta di prestazioni, ma di riconoscibilità. È una vettura che molti associano a un periodo preciso, a un’idea di guida più semplice e immediata.

Inserirla accanto a modelli così diversi crea un contrasto interessante, che amplia il tipo di esperienza offerta.

Un aggiornamento che punta sulla varietà

L’update non è ancora accompagnato da una data ufficiale, ma l’arrivo è previsto a breve. Come spesso accade, i dettagli completi arriveranno solo con il changelog.

Quello che emerge già ora è la direzione scelta: mettere insieme auto molto diverse per offrire un’esperienza più ampia, senza concentrarsi su un solo tipo di guida.

Alla fine, non è tanto il numero delle novità a fare la differenza, ma il modo in cui si integrano con quello che già c’è. E in questo caso, il mix sembra costruito proprio per cambiare ritmo, senza stravolgere tutto.