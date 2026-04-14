Il gioco più atteso di aprile è uno solo: Pragmata

Ci sono mesi ricchi di uscite e poi ci sono quelli in cui un solo gioco riesce a catalizzare l’attenzione, attirando su di sé aspettative, curiosità e anche qualche dubbio accumulato nel tempo.

Aprile 2026 sembra seguire proprio questa direzione: tra tanti titoli in arrivo, è Pragmata a emergere come il gioco più atteso. Un risultato che non sorprende del tutto, considerando il percorso particolare del progetto e il nome che c’è dietro.

Capcom torna al centro della scena

Dopo il successo recente di Resident Evil Requiem, Capcom si ritrova ancora una volta sotto i riflettori. La casa di Osaka continua a essere uno dei punti di riferimento del settore, capace di attirare attenzione anche quando propone qualcosa di completamente nuovo.

È proprio questo il caso di Pragmata, una nuova proprietà intellettuale che si è fatta attendere a lungo e che, nel tempo, ha alimentato aspettative ma anche incertezze. Tra rinvii e silenzi, il progetto ha attraversato una fase delicata prima di arrivare finalmente a una forma definitiva.

Un gioco diverso dagli altri

A rendere particolare Pragmata è la sua struttura, che mescola elementi da sparatutto in terza persona con meccaniche più ragionate, vicine ai puzzle. Non basta mirare e reagire rapidamente: serve anche capire come interagire con il sistema di gioco.

Il cuore dell’esperienza è legato al rapporto tra i protagonisti, Hugh e Diana. La loro collaborazione non è solo narrativa, ma incide direttamente sul gameplay, introducendo dinamiche che cambiano il ritmo dell’azione.

Un’attesa costruita nel tempo

Presentato diversi anni fa, Pragmata ha vissuto un percorso lungo e non sempre lineare. Questo ha contribuito a creare una curiosità particolare attorno al progetto, alimentata anche dal timore che potesse non arrivare mai a compimento.

Le recenti prove e la conferma dell’ingresso in fase gold hanno però cambiato la percezione generale, riportando fiducia attorno al titolo. L’uscita, fissata per il 17 aprile, sembra ora un traguardo concreto.

Aprile tra novità e nuove idee

Un elemento interessante è che questo mese appare fortemente orientato verso le nuove IP, con pochi seguiti e tante esperienze inedite. In questo contesto, Pragmata si inserisce come uno dei progetti più rappresentativi di questa fase.

Non è solo il gioco più atteso, ma anche quello che meglio racconta il momento attuale del settore: meno certezze legate al passato e più spazio per esperimenti e nuove direzioni.

Resta da capire se riuscirà a mantenere tutte le promesse. Ma è proprio questa incertezza, insieme alle aspettative costruite negli anni, a rendere Pragmata il centro dell’attenzione di questo aprile.