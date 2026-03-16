Il nuovo box eGPU Plugable TBT5-AI porta la potenza delle GPU workstation sui laptop

Con l’arrivo della nuova generazione di connessioni ad altissima velocità, dispositivi come il Plugable TBT5-AI stanno cambiando il modo in cui laptop e workstation possono sfruttare la potenza delle GPU desktop direttamente per applicazioni di intelligenza artificiale.

Negli ultimi anni le GPU esterne sono state utilizzate soprattutto da chi gioca o lavora con grafica avanzata, ma oggi il panorama tecnologico si sta evolvendo rapidamente. L’attenzione degli sviluppatori si sta spostando sempre più verso l’AI locale, cioè la possibilità di eseguire modelli linguistici e algoritmi complessi direttamente sul proprio computer, senza dipendere da servizi cloud.

In questo contesto si inserisce il nuovo Plugable TBT5-AI, un box per GPU esterna progettato per collegare schede grafiche desktop a un laptop tramite la tecnologia Thunderbolt 5. L’obiettivo è offrire prestazioni vicine a quelle di una workstation, mantenendo però la flessibilità e la portabilità tipiche dei computer portatili.

Una eGPU pensata per l’intelligenza artificiale locale

I contenitori per GPU esterne esistono da tempo e sono stati spesso utilizzati per aumentare la potenza grafica dei notebook, soprattutto nel gaming o nella produzione video. Il nuovo TBT5-AI introduce però un approccio diverso: la sua progettazione punta esplicitamente agli sviluppatori che vogliono eseguire modelli di intelligenza artificiale direttamente sul proprio hardware.

All’interno dello chassis è presente uno slot PCIe x16 a lunghezza completa che consente di installare una GPU desktop, proprio come in un normale computer fisso. In questo modo diventa possibile sfruttare schede grafiche ad alte prestazioni anche quando si utilizza un laptop.

Per alimentare componenti di questo livello, Plugable ha integrato un alimentatore da 850 watt, una potenza sufficiente per supportare le GPU più esigenti che normalmente troveremmo solo in una workstation.

Thunderbolt 5 porta la banda a livelli mai visti

Il vero elemento chiave di questo dispositivo è la connessione Thunderbolt 5. Grazie a questa interfaccia, il box eGPU può collegarsi al laptop con un singolo cavo e offrire fino a 80 Gbps di banda bidirezionale.

In alcune situazioni specifiche è disponibile anche una modalità di potenziamento che porta la velocità fino a 120 Gbps, migliorando ulteriormente il trasferimento dei dati tra il computer e la scheda grafica installata nel box.

All’interno del sistema, questa banda collega la GPU attraverso linee PCIe 4.0 x4. Rispetto alle generazioni precedenti di eGPU, questo riduce uno dei principali limiti storici: il collo di bottiglia nella comunicazione tra laptop e scheda grafica.

Un hub completo per il laptop

Il TBT5-AI non si limita a ospitare una GPU. Il dispositivo funziona anche come una vera e propria stazione di espansione per il computer portatile.

Tra le funzionalità integrate troviamo la ricarica fino a 96 watt per il laptop collegato, una porta Ethernet da 2,5 gigabit e diverse porte USB ad alta velocità. In pratica il box può diventare il centro di connessione principale della scrivania.

Secondo Plugable, questa soluzione nasce dalla crescente richiesta di sviluppatori e ingegneri che preferiscono gestire dati e modelli direttamente sui propri sistemi, evitando di inviare informazioni sensibili verso infrastrutture cloud.

AI locale e modelli linguistici direttamente sul proprio PC

Il dispositivo è pensato per chi lavora con modelli di AI generativa e piattaforme di inference locale. Tra i software compatibili figurano ambienti molto diffusi come llama.cpp, i modelli disponibili su Hugging Face e la piattaforma Nvidia NIM.

Questa configurazione consente di eseguire large language model direttamente sul proprio hardware, senza dover inviare richieste a server esterni o pagare costosi servizi cloud.

Bernie Thompson, chief technology officer di Plugable, ha sottolineato che il dispositivo è stato progettato pensando soprattutto ai settori in cui la protezione dei dati è una priorità assoluta, come sanità, servizi finanziari e ambito legale.

“La privacy dei dati non è una semplice funzionalità ma un obbligo”, ha spiegato Thompson parlando delle organizzazioni che devono gestire informazioni sensibili.

Versioni enterprise e prezzo

Plugable ha inoltre annunciato che sono in arrivo varianti dedicate al mondo aziendale chiamate TBT5-AI16, TBT5-AI32 e TBT5-AI96. Queste versioni includeranno GPU già integrate e un ambiente software chiamato Plugable Chat.

Si tratta di una piattaforma di orchestrazione AI progettata per funzionare in modalità air-gapped, cioè completamente isolata dalla rete esterna, caratteristica importante per organizzazioni con rigide normative di sicurezza.

Il modello base del box eGPU Plugable TBT5-AI è stato lanciato da pochi giorni con un prezzo di 599,95 dollari. Il dispositivo è già disponibile attraverso Amazon e il sito ufficiale Plugable.