Una tastiera da gaming con una sola mano: il nuovo modello compatto che punta su velocità e personalizzazione

Una tastiera pensata per essere utilizzata con una sola mano e progettata per il gaming competitivo: è questa l’idea alla base del nuovo modello presentato da Keychron, pensato per chi cerca prestazioni elevate in uno spazio ridotto.

L’azienda ha annunciato il lancio della C0 HE 8K, una tastiera compatta orientata al mondo dei videogiochi che fa parte della nuova linea HE 8K. Si tratta di una serie di dispositivi che puntano su tempi di risposta molto rapidi e su una tecnologia di switch analogici pensata per offrire maggiore precisione durante il gioco.

La C0 HE 8K è progettata per essere utilizzata con la mano sinistra e presenta un design aggressivo e angolare, con un poggiapolsi integrato che migliora il comfort durante le sessioni di gioco più lunghe.

Una tastiera compatta pensata per il gaming

Il nuovo modello include 35 tasti complessivi e può essere considerato una tastiera “35%”. In pratica si tratta della metà sinistra di una tastiera tradizionale, con la presenza della fila numerica e dei tasti funzione.

La struttura del dispositivo utilizza una scocca in plastica ABS abbinata a una piastra interna in alluminio, mentre il sistema di montaggio è di tipo tray-mount. I keycap sono realizzati in ABS doppio strato con profilo OEM, una soluzione che molti giocatori riconosceranno perché simile a quella delle tastiere gaming tradizionali.

Come altri modelli della stessa famiglia, anche questa tastiera utilizza switch magnetici analogici, una tecnologia che permette di regolare in modo molto preciso il punto di attivazione dei tasti.

Switch magnetici e tempi di risposta rapidi

La C0 HE 8K monta gli Ultra-Fast Magnetic Lime, switch progettati per offrire una risposta molto veloce durante il gioco. La forza di attuazione è particolarmente leggera, circa 25 grammi, con una corsa totale di 3,35 millimetri.

Grazie alla natura analogica degli switch è possibile personalizzare diversi parametri, come la distanza di attivazione dei tasti o alcune funzioni avanzate utilizzate soprattutto nei videogiochi competitivi.

Tra queste troviamo sistemi come Rapid Trigger, SOCD e DKS, che permettono di controllare con maggiore precisione la risposta dei tasti e adattare la tastiera allo stile di gioco dell’utente.

Una tastiera personalizzabile

Tutte le impostazioni possono essere gestite tramite il software Keychron Launcher, che consente di modificare il comportamento dei tasti e creare configurazioni personalizzate.

Un dettaglio curioso del design è la presenza della barra spaziatrice inclinata, pensata per seguire la naturale posizione delle dita e migliorare l’ergonomia durante l’utilizzo.

Il dispositivo integra inoltre un poggiapolsi in silicone, soluzione che aiuta a ridurre l’affaticamento durante sessioni di gioco prolungate.

Non solo gaming

Anche se il prodotto è chiaramente rivolto ai giocatori, l’azienda suggerisce che la tastiera possa essere utilizzata anche come superficie di controllo per attività creative.

Grazie alla possibilità di programmare i tasti, la C0 HE 8K potrebbe essere impiegata anche per gestire scorciatoie in programmi di grafica, editing video o altri software professionali.

Il risultato è una tastiera compatta e altamente specializzata, pensata per chi vuole un controllo più rapido nei videogiochi ma che potrebbe trovare spazio anche in altri tipi di workflow digitali.