Il ritorno di Puzzle Bobble su PC è più vicino del previsto

Ci sono giochi che non invecchiano davvero e Puzzle Bobble è uno di quelli, capace di tornare ancora oggi con la stessa semplicità apparente ma con un’attenzione che non è mai casuale.

Puzzle Bobble Everybubble! è pronto a uscire anche su PC, dopo il passaggio su Nintendo Switch, e la data è ormai fissata: il 23 aprile. Un ritorno che non riguarda solo la nostalgia, ma anche il modo in cui certi titoli riescono a rimanere attuali senza cambiare troppo.

Un ritorno che guarda avanti senza stravolgere

Quando si parla di Puzzle Bobble, il rischio è sempre lo stesso: ripetere una formula già vista. Eppure, proprio qui sta il punto. Il gameplay resta quello riconoscibile, fatto di bolle da combinare e livelli da superare con precisione, ma viene inserito in un contesto più ampio.

La versione Everybubble! introduce modalità che allargano l’esperienza senza complicarla troppo. La cooperativa fino a quattro giocatori cambia il ritmo, rende tutto meno solitario. Non è solo una questione di difficoltà, ma di come si vive la partita.

Allo stesso tempo, restano le modalità più classiche, quelle che funzionano sempre. Il gioco non cerca di reinventarsi completamente. Piuttosto aggiunge, stratifica, senza rompere l’equilibrio.

Perché l’arrivo su PC conta davvero

L’arrivo su Steam non è solo una conversione tecnica. Significa portare Puzzle Bobble Everybubble! in un ambiente diverso, dove il pubblico è più ampio e spesso più abituato a titoli rapidi, immediati.

Questo tipo di gioco si inserisce bene proprio lì. Sessioni brevi, meccaniche chiare, ma con una profondità che emerge nel tempo. Non serve imparare tutto subito. Si entra, si gioca, e poi si resta.

Il prezzo dovrebbe allinearsi a quello visto su console, intorno ai 39,99 euro, anche se manca ancora una conferma ufficiale. Non è una cifra bassa per un puzzle game, ma riflette una produzione più curata di quanto possa sembrare a prima vista.

Un equilibrio tra nostalgia e nuove idee

Uno degli aspetti più interessanti è il modo in cui il gioco mantiene un legame con il passato senza restarne bloccato. I personaggi, lo stile visivo, le meccaniche. Tutto richiama l’originale, ma senza sembrare fermo.

Le nuove modalità, come le battaglie online e i duelli due contro due, introducono un livello di competizione che prima era meno centrale. Non cambia l’identità del gioco, ma la amplia.

C’è anche una collaborazione con Space Invaders, che aggiunge un ulteriore strato di lettura. Non è solo un contenuto in più, ma un modo per collegare storie diverse dello stesso mondo videoludico.

Puzzle Bobble Everybubble! arriva su PC in un momento in cui molti giochi cercano di essere sempre più grandi, più complessi. Qui succede il contrario. Si resta su una struttura semplice, ma curata nei dettagli. Ed è proprio questa scelta a renderlo interessante ancora oggi, anche per chi non lo aveva mai preso in considerazione prima.