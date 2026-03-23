Minecraft diventa realtà: in arrivo un parco a tema con montagne russe

Un parco a tema ispirato a Minecraft non è più solo un’idea, ma un progetto concreto che porterà il videogioco più famoso al mondo fuori dallo schermo, trasformandolo in un’esperienza reale fatta di attrazioni, percorsi interattivi e una montagna russa mai vista prima.

Il progetto si chiama Minecraft World e sorgerà all’interno del parco Chessington World of Adventures, vicino a Londra. L’apertura è prevista per il 2027 e rappresenta uno degli investimenti più ambiziosi degli ultimi anni nel settore dei parchi a tema.

L’idea è semplice ma potente: portare nel mondo reale tutto ciò che i giocatori conoscono da anni, dalle ambientazioni a blocchi fino alle creature e agli oggetti iconici del gioco. Non si tratta quindi solo di un’area tematica, ma di una vera reinterpretazione fisica dell’universo di Minecraft.

La prima montagna russa di Minecraft

Uno degli elementi più attesi è senza dubbio la prima montagna russa ufficiale dedicata a Minecraft. Sarà un’attrazione completamente nuova, progettata per richiamare le dinamiche del gioco e offrire un’esperienza immersiva anche dal punto di vista visivo.

Non sarà l’unica attrazione. Il parco includerà anche esperienze interattive, aree esplorabili e ambientazioni costruite per ricordare i biomi più famosi del gioco, con percorsi pensati per coinvolgere sia i più piccoli sia chi conosce Minecraft da anni.

L’obiettivo è quello di creare un mondo riconoscibile ma allo stesso tempo sorprendente, dove ogni elemento richiama il gioco senza limitarsi a copiarlo.

Un progetto da 50 milioni di sterline

Dietro Minecraft World c’è un investimento importante, stimato intorno ai 50 milioni di sterline. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Merlin Entertainments e Mojang, lo studio che ha creato il gioco.

Questa partnership è uno degli aspetti più rilevanti, perché garantisce un certo livello di coerenza con l’universo originale. Non si tratta di una semplice licenza, ma di un lavoro condiviso per rendere l’esperienza il più possibile fedele.

Non a caso, anche alcuni creator legati al mondo Minecraft stanno partecipando allo sviluppo delle idee, contribuendo a rendere il parco più vicino alle aspettative della community.

Perché questo progetto è diverso dagli altri

I parchi a tema basati su videogiochi non sono una novità, ma questo caso ha una particolarità: Minecraft non è un gioco lineare, ma uno spazio creativo aperto. Trasformarlo in un’esperienza fisica è molto più complesso rispetto ad altri franchise.

Proprio per questo, il progetto punta molto sull’interazione. Non solo attrazioni classiche, ma anche attività che richiamano la costruzione, l’esplorazione e la libertà tipiche del gioco.

È un approccio che potrebbe cambiare il modo in cui vengono progettati i parchi a tema legati ai videogiochi, spostando l’attenzione dall’osservazione all’esperienza diretta.

Alla fine, la vera sfida sarà questa: riuscire a far sentire i visitatori non solo dentro un parco, ma dentro un mondo che fino a oggi esisteva solo sullo schermo. E se il progetto manterrà queste promesse, potrebbe diventare qualcosa di molto più grande di una semplice attrazione.