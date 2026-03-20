PlayStation, le console da collezione che oggi hanno un valore enorme

Il mercato del retrogaming non è più una nicchia per appassionati. Negli ultimi anni si è trasformato in un vero segmento collezionistico.

Tra i protagonisti assoluti ci sono le console PlayStation, alcune delle quali oggi possono raggiungere cifre sorprendenti, soprattutto se conservate in condizioni impeccabili.

Non tutte le PlayStation hanno lo stesso valore. A fare la differenza sono fattori molto precisi: edizioni limitate, stato di conservazione, presenza della confezione originale e, soprattutto, se il prodotto è ancora sigillato. In questi casi, ciò che fino a pochi anni fa era un semplice oggetto di intrattenimento può trasformarsi in un piccolo patrimonio.

Chi possiede una console ben tenuta, magari dimenticata in soffitta o esposta su uno scaffale, potrebbe avere tra le mani qualcosa di molto più prezioso del previsto. E non si tratta solo di nostalgia: il mercato premia rarità e autenticità.

PlayStation 1: le origini che oggi valgono oro

Tra i modelli più ricercati c’è la PlayStation 1 nella sua versione giapponese SCPH-1000, una delle prime prodotte. Questo modello, soprattutto se completo e funzionante, può raggiungere quotazioni elevate.

Ma il vero salto di valore si registra con le unità mai aperte. Una PS1 ancora sigillata può arrivare a sfiorare, e in alcuni casi superare, gli 800 euro. Una cifra impensabile fino a qualche anno fa, che racconta quanto il mercato stia premiando l’integrità dell’oggetto.

Anche la generazione successiva non è da meno. La PS2 Slim Satin Silver è tra le più ambite dai collezionisti, soprattutto se accompagnata dalla confezione originale e dagli accessori completi.

In generale, le PS2 non raggiungono ancora le cifre più alte del mercato, ma alcune versioni particolari stanno vivendo una rivalutazione costante. Un segnale chiaro: anche le console più diffuse possono acquisire valore con il tempo, se conservate nel modo giusto.

Con le generazioni più recenti, il discorso cambia ma non perde interesse. Alcune edizioni limitate di PlayStation 4 Pro sono diventate veri e propri oggetti da collezione.

È il caso della Spider-Man Edition, distribuita in bundle con il titolo di Insomniac Games. Oggi, una console in condizioni eccellenti può avvicinarsi ai 1000 euro sul mercato dell’usato. Ancora più iconica è la PS4 Pro 500 Million Edition, prodotta in tiratura limitata: qui le quotazioni partono da circa 800 euro e possono salire rapidamente.

Il fenomeno riguarda anche le console portatili. La PSP God of War Entertainment Pack è uno dei bundle più ricercati: il suo valore può superare i 700 euro, soprattutto se completo di tutti gli elementi originali.

Non da meno la PS Vita Hatsune Miku Limited Edition, una versione dedicata alla celebre idol giapponese. In questo caso, il mercato dell’usato può arrivare intorno ai 500 euro, con picchi più alti per esemplari in condizioni perfette.

Un mercato in crescita, ma da conoscere

Il boom delle console PlayStation da collezione si inserisce in un contesto più ampio, dove il valore degli oggetti tecnologici del passato viene riscoperto e rivalutato. Non basta possedere una vecchia console per fare un affare.

Condizioni, completezza e autenticità restano elementi fondamentali. E soprattutto, il mercato può essere volatile: ciò che oggi vale molto potrebbe stabilizzarsi domani, oppure crescere ancora.

Per questo motivo, chi possiede una di queste console si trova davanti a una scelta interessante: monetizzare subito o aspettare. Nel frattempo, una cosa è certa: quelle vecchie PlayStation non sono più solo un ricordo, ma un pezzo di storia che oggi ha anche un prezzo.