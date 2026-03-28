PlayStation Plus, ad aprile spariscono altri giochi: la lista si allunga

Nel giro di poche ore la lista dei giochi pronti a uscire da PlayStation Plus si è allungata senza alcun annuncio ufficiale, e per chi paga ogni mese l’abbonamento il senso è quello di un catalogo che cambia mentre lo stai ancora esplorando.

Non è una novità che i titoli entrino ed escano dal servizio, ma quello che sta succedendo in queste settimane su PlayStation Plus ha un ritmo diverso, più silenzioso, meno comunicato. E questo cambia la percezione di chi usa davvero il catalogo ogni giorno, magari pensando di avere più tempo.

La lista si allarga senza preavviso

All’inizio si parlava di due giochi in uscita, poi sono comparsi altri titoli nella sezione “ultima possibilità per giocare”. Senza comunicati, senza notifiche evidenti. Solo un aggiornamento interno che chi frequenta il servizio ha iniziato a notare.

Ora la lista comprende Dave the Diver, Splitlings, TowerFall Ascension, Disaster Report 4, EA Sports PGA Tour e Lost Records: Bloom & Rage. Sei giochi che, nel giro di pochi giorni, passeranno da disponibili a irraggiungibili per chi non li ha acquistati.

Il punto è che potrebbe non finire qui. L’impressione, guardando gli aggiornamenti precedenti, è che altri titoli possano comparire all’ultimo momento nella stessa sezione, allargando ulteriormente la lista delle uscite.

Cosa significa davvero per chi gioca

Chi usa PlayStation Plus Extra e Premium lo sa bene: il catalogo è ampio, spesso anche troppo per riuscire a stare dietro a tutto. Si salvano giochi in libreria, si iniziano titoli che restano lì, sospesi, con l’idea di tornarci “quando c’è tempo”.

Il problema è proprio questo tempo. Quando un gioco viene rimosso, non resta più accessibile, anche se lo avevi già scaricato. E quindi quel salvataggio, quelle ore investite, restano a metà. Non è una perdita tecnica, ma lo diventa nell’esperienza.

È qui che si sente di più il cambiamento: il servizio non è più solo una raccolta da cui scegliere con calma, ma qualcosa che richiede attenzione costante. Devi controllare cosa sta per uscire, decidere cosa giocare prima, anticipare le scelte.

Tempistiche e strategia dietro le rimozioni

Se non ci saranno variazioni, i giochi dovrebbero lasciare il catalogo intorno al 21 aprile, lo stesso periodo in cui sono attesi i nuovi ingressi nei piani Extra e Premium. Una rotazione che segue una logica precisa, ma che non sempre viene comunicata con chiarezza.

Nel frattempo si attende anche l’annuncio dei giochi Essential, quelli inclusi nel piano base. Tra le indiscrezioni circola il nome di Lords of the Fallen, un titolo che potrebbe attirare attenzione, soprattutto tra chi cerca esperienze più impegnative.

Ma qui si apre un altro punto: l’arrivo di nuovi giochi compensa davvero l’uscita di quelli vecchi? Dipende da cosa stavi giocando, da quanto eri avanti, da quanto ti interessavano i titoli in uscita rispetto a quelli in arrivo.

Un catalogo che cambia mentre lo stai usando

Il vero nodo non è tanto la rotazione, che esiste da sempre, ma il modo in cui avviene. Quando gli aggiornamenti sono poco visibili, il rischio è quello di accorgersene tardi, magari quando il gioco che stavi seguendo non è più disponibile.

Per chi usa il servizio in modo occasionale cambia poco. Per chi invece lo vive come una libreria attiva, dove entrare ogni sera, il discorso è diverso. Serve più attenzione, più pianificazione, quasi come se fosse un calendario nascosto da seguire.

Ed è proprio questo che lascia una sensazione difficile da definire: il catalogo resta ricco, ma meno stabile. E alla fine la domanda resta lì, sospesa tra un download e l’altro: vale ancora la pena iniziare tutto quello che ci incuriosisce, oppure conviene scegliere con più cautela?