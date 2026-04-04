PlayStation Plus Essential: la lista dei giochi gratis di aprile

L’atteso reveal dei giochi di aprile 2026 per PlayStation Plus Essential è finalmente arrivato per i membri del servizio PS Plus.

Come sempre, sono i curatori del PlayStation Blog a svelare i titoli che arricchiranno il catalogo per gli abbonati al livello più accessibile del servizio Sony.

Quest’anno, aprile porta con sé un mix di titoli apprezzati e nuovi, perfetti per soddisfare ogni tipo di videogiocatore. Il primo gioco in evidenza è Lords of the Fallen, un action-RPG ambientato in un mondo oscuro e ricco di sfide. Con il suo gameplay che unisce combattimenti intensi e una trama avvincente, il gioco promette di entusiasmare i fan del genere.

A seguire, troviamo Tomb Raider I-III Remastered, una raccolta rimasterizzata dei primi tre capitoli della saga di Lara Croft. Una vera e propria occasione per riscoprire le origini dell’iconico personaggio e vivere nuovamente le avventure che hanno definito un’era dei videogiochi. La remaster promette grafica migliorata e una riproposizione fedele delle esperienze originali.

Infine, gli utenti di PlayStation Plus Essential potranno cimentarsi con Sword Art Online Fractured Daydream, un gioco che catapulta i giocatori in un’avventura nel mondo virtuale di Sword Art Online, con una trama avvincente e meccaniche di combattimento tipiche degli RPG giapponesi.

Scadenze e giochi PS Plus di marzo

Per chi non avesse ancora riscattato i giochi del mese scorso, c’è ancora tempo. Gli utenti hanno tempo fino al 6 aprile per approfittare dell’offerta di marzo, che include titoli come PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2, e la The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road. Non perdere questa opportunità di aggiungere questi giochi al tuo catalogo.

Con l’arrivo di aprile, PlayStation Plus continua ad ampliare il suo catalogo, offrendo ogni mese una selezione di titoli che spazia tra vari generi e che non mancano mai di sorprendere. Il servizio ha compiuto 15 anni, un traguardo importante che segna il consolidamento di PlayStation Plus come uno dei servizi di abbonamento più amati dai videogiocatori.

Inoltre, gli utenti possono continuare a sfruttare le offerte per ottenere contenuti esclusivi, come il DualSense Wireless Controller Midnight per PlayStation 5, che si sta rivelando uno dei prodotti più venduti su Amazon.

Aprile si preannuncia come un mese ricco di contenuti interessanti per gli abbonati a PlayStation Plus Essential. Con giochi come Lords of the Fallen, la raccolta Tomb Raider I-III Remastered e Sword Art Online Fractured Daydream, non mancano di certo le opzioni per gli amanti dei giochi di ruolo e delle avventure. Approfitta delle offerte di aprile, e ricordati di riscattare i giochi di marzo prima che scadano!

Se sei un appassionato di videogiochi, non dimenticare di rimanere aggiornato sulle novità di PlayStation Plus per non perdere nessuna delle esclusive offerte che Sony ha in serbo per i suoi abbonati.