PlayStation Plus Extra, questi giochi lasceranno il catalogo ad aprile: affrettati a giocarli

PlayStation Plus Extra, quali sono i giochi che lasceranno il famoso catalogo ad aprile 2026? Meglio se finisci di giocarli subito.

PlayStation Plus Extra comincia a perdere pezzi. Non è ancora la rotazione completa di aprile, ma i primi segnali sono già visibili e chi usa il servizio da tempo sa bene cosa significa: quando un titolo finisce nella sezione “ultima possibilità di giocare”, il conto alla rovescia è già iniziato.

Due giochi sono comparsi in queste ore in quella lista. EA Sports PGA Tour e Lost Records: Bloom & Rage. Non è un aggiornamento casuale e non è nemmeno isolato: è il primo movimento di un cambio catalogo che, come spesso accade, si completa a ridosso dell’arrivo dei nuovi titoli.

Cosa sta succedendo davvero nel catalogo

Sony non pubblica subito l’elenco completo dei giochi in uscita. Procede per fasi. Prima compaiono uno o due titoli nella sezione dedicata, poi nei giorni successivi se ne aggiungono altri. È una dinamica ormai consolidata e abbastanza prevedibile per chi segue PlayStation Plus da qualche anno.

Il punto è semplice: il catalogo non cresce all’infinito. Per inserire nuovi giochi, altri devono uscire. E aprile non fa eccezione. L’ondata di nuovi titoli è attesa intorno al 21 aprile, quindi la finestra per le rimozioni si colloca, con buona probabilità, tra il 18 e il 20 del mese. Non c’è una comunicazione ufficiale precisa, ma il meccanismo è sempre lo stesso.

Due giochi molto diversi tra loro

La presenza di questi due titoli dice qualcosa anche sul tipo di rotazione. EA Sports PGA Tour è un gioco sportivo puro, costruito per essere utilizzato nel tempo, senza una vera fine. È il classico titolo che molti utenti provano, abbandonano e magari riprendono mesi dopo. Con l’uscita dal catalogo, quella possibilità sparisce, a meno di acquistarlo.

Diverso il discorso per Lost Records: Bloom & Rage. Qui il tempo ha un peso concreto. È un’avventura narrativa, lineare, che si può completare in poche sessioni. Non è il tipo di gioco che si lascia a metà per mesi. Se resta in sospeso, spesso non si torna più indietro. Ed è proprio in questi casi che la dicitura “ultima possibilità” diventa reale, non teorica.

Perché questa rotazione conta davvero

Chi usa PlayStation Plus Extra tende a costruire una propria libreria mentale di giochi “da fare prima o poi”. Il problema è che quel “poi” spesso non arriva. E quando arriva, il gioco non c’è più.

La rotazione continua del catalogo cambia il modo in cui si gioca. Non è più solo una questione di scelta, ma anche di tempistiche. Alcuni titoli diventano improvvisamente prioritari, non per interesse reale, ma perché stanno per sparire. È un meccanismo che si è consolidato negli ultimi anni, simile a quello delle piattaforme streaming.

Nel concreto, questo significa che chi aveva lasciato in sospeso uno di questi giochi ora si trova davanti a una decisione semplice: finirlo subito oppure accettare di non tornarci più, almeno non senza pagare.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Due titoli sono pochi per definire il quadro. Ed è proprio questo il punto. La lista è destinata ad allungarsi. Non oggi, probabilmente non domani, ma a ridosso della metà del mese è realistico aspettarsi altri nomi.

Sony aggiorna la sezione in modo progressivo. Lo fa sempre. E ogni aggiornamento restringe ulteriormente lo spazio di manovra per chi gioca. Alla fine resta una sensazione che molti utenti conoscono bene: il catalogo sembra grande, ma il tempo per sfruttarlo non lo è mai davvero.