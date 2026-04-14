PS Store, due nuovi giochi gratis disponibili ora: ecco cosa puoi scaricare

Ogni tanto sul PS Store spuntano giochi gratuiti che non sono solo demo o versioni limitate, ma esperienze complete che puoi scaricare e tenere senza abbonamenti o condizioni particolari.

È successo di nuovo su PlayStation 4 e PlayStation 5, dove sono comparsi due titoli disponibili gratis fin da subito. Non sono produzioni enormi, ma hanno già raccolto un buon numero di recensioni positive.

Chess Mate: un classico che torna in versione digitale

Il primo titolo è Chess Mate, disponibile su PS5. Si tratta di una proposta semplice ma ben strutturata, pensata sia per chi vuole imparare sia per chi ha già esperienza con gli scacchi.

Il gioco offre diversi livelli di difficoltà, arrivando fino a sedici varianti, e consente di personalizzare la scacchiera con stili differenti. È una di quelle esperienze che non puntano sull’impatto visivo, ma sulla solidità delle meccaniche e sulla possibilità di adattarsi a qualsiasi tipo di giocatore.

Le valutazioni degli utenti confermano questa impostazione: il titolo ha raccolto recensioni positive, segno che anche un’idea semplice può funzionare quando è realizzata con cura.

Ecchi Secrets: puzzle e stile anime

Accanto a questo troviamo Ecchi Secrets, disponibile su PS4 e PS5. Qui il focus è diverso: si tratta di un puzzle game in cui, mossa dopo mossa, si scoprono immagini in stile anime.

Il gioco si rivolge a un pubblico specifico, sia per il tipo di estetica sia per i contenuti visivi proposti. Non è quindi una scelta universale, ma rappresenta comunque una proposta particolare all’interno dell’offerta gratuita.

Anche in questo caso le recensioni risultano discrete, segno che il titolo ha trovato il suo spazio tra chi cerca qualcosa di leggero e immediato.

Gratis davvero, senza abbonamenti

Uno degli aspetti più interessanti è che entrambi i giochi non richiedono PlayStation Plus per essere scaricati. Una volta aggiunti alla libreria, restano disponibili senza limitazioni, con la possibilità di completare anche tutti i trofei inclusi.

Restano presenti alcuni contenuti aggiuntivi acquistabili, ma non sono necessari per vivere l’esperienza completa. Una scelta che si distingue rispetto a molte altre produzioni gratuite, spesso costruite attorno a microtransazioni più invasive.

In un panorama dove il “gratis” è spesso relativo, trovare titoli completi senza condizioni particolari cambia la percezione dell’offerta. E anche se non si tratta di produzioni di grande richiamo, sono proprio queste sorprese a rendere interessante dare un’occhiata ogni tanto allo store.