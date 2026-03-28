PS5, aumento in arrivo: il prezzo potrebbe salire di 100 euro

Chi stava aspettando il momento giusto per comprare una PS5 potrebbe trovarsi davanti a una sorpresa poco piacevole, perché il prezzo della console in Europa potrebbe salire anche di 100 euro nel giro di pochi giorni.

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma le voci che stanno circolando nelle ultime ore arrivano da ambienti legati alla vendita retail e parlano di un possibile aumento deciso da Sony. Un’ipotesi che, vista la situazione del mercato hardware, non sembra così lontana dalla realtà.

Quanto potrebbe costare davvero la PS5

Secondo queste indiscrezioni, i nuovi prezzi sarebbero già definiti. La PS5 Slim passerebbe da 549,99€ a 649,99€, mentre la PS5 Pro salirebbe fino a 899,99€. Anche PS Portal vedrebbe un aumento, arrivando a 249,99€.

Non viene invece citata la versione Digital, e questo lascia aperta una possibilità: potrebbe restare al prezzo attuale, almeno per ora. Ma è una zona grigia, perché senza comunicazioni ufficiali tutto resta sospeso.

Se confermati, si tratterebbe di aumenti consistenti, non di piccoli aggiustamenti. E cambierebbero subito la percezione del prodotto, soprattutto per chi stava valutando l’acquisto.

Perché si parla di un aumento proprio adesso

Il contesto non aiuta. I costi legati alla produzione hardware sono in crescita da tempo, tra componenti, logistica e distribuzione. E quando questi aumentano, prima o poi si riflettono sul prezzo finale.

Negli ultimi anni abbiamo già visto movimenti simili, anche su altre piattaforme. Il mercato non è più quello di qualche generazione fa, dove il prezzo scendeva con il tempo. Ora può anche succedere il contrario.

In questo scenario, Sony potrebbe aver deciso di intervenire per mantenere margini sostenibili, soprattutto considerando che la PS5 è ancora nel pieno del suo ciclo vitale.

Rumor, ma con segnali da non ignorare

Le informazioni arrivano da figure considerate vicine al mondo della distribuzione, tra cui il leaker noto come Gyo, affiancato da altre fonti che in passato hanno anticipato dettagli poi rivelatisi corretti.

Non è una garanzia, ma nemmeno un dettaglio da ignorare. Quando più voci convergono sulla stessa direzione, spesso qualcosa si muove davvero.

Si parla anche di tempi molto stretti, con un possibile annuncio ufficiale già nel fine settimana. Se fosse così, la situazione si chiarirebbe nel giro di pochi giorni.

Cosa cambia per chi vuole comprarla

Il punto è semplice: se l’aumento venisse confermato, cambierebbe subito il modo di guardare alla console. Non solo per il prezzo in sé, ma per la sensazione che il mercato stia diventando meno prevedibile.

Chi stava aspettando uno sconto potrebbe trovarsi nella situazione opposta, con un costo più alto da affrontare. E questo può spingere a decidere in fretta, prima che eventuali nuovi listini entrino in vigore.

Allo stesso tempo resta un margine di dubbio, perché finché manca l’annuncio ufficiale tutto può ancora cambiare. Ed è proprio questa incertezza a pesare di più, perché lascia gli utenti sospesi tra l’attesa e la paura di pagare di più.

Se davvero il prezzo salirà, non sarà solo una questione di numeri, ma un segnale di un mercato che non segue più le regole a cui eravamo abituati.