PS5, "non verrà aggiornata": l'annuncio è una mazzata per i gamer

La PlayStation 5 è fra le console più apprezzate in assoluto in commercio, e proprio per quetso la notizia sorprende.

La funzione c’è e resta quella. Non verrà aggiornata. È questo il punto chiarito da Mark Cerny sul sistema di upscaling PSSR introdotto su PS5 Pro. L’opzione “migliora la qualità dell’immagine” permette già oggi di ottenere una resa visiva migliore in alcuni giochi, ma non seguirà l’evoluzione futura della tecnologia.

Perché la funzione resta fissa

La scelta è tecnica. L’override del PSSR rimane stabile nel tempo, senza adattarsi automaticamente a eventuali versioni successive, come un ipotetico PSSR 3.0. L’obiettivo dichiarato è evitare variazioni continue nei risultati. Se i parametri cambiassero a ogni aggiornamento, diventerebbe più difficile capire quando attivare la funzione e cosa aspettarsi.

In questo modo si mantiene un riferimento preciso. La community può testare, confrontare e condividere indicazioni senza dover ricalibrare tutto dopo ogni aggiornamento. È una logica che privilegia la coerenza rispetto all’evoluzione continua.

Cosa cambia nell’uso quotidiano

Nella pratica, l’override attuale resta disponibile ma non migliorerà nel tempo. I benefici che si vedono oggi resteranno gli stessi anche in futuro, almeno per questa funzione. Non ci sarà un salto automatico di qualità per i giochi più vecchi.

Per ottenere risultati più avanzati serviranno aggiornamenti specifici dei singoli titoli. Alcuni giochi già lo fanno, integrando versioni più recenti del PSSR direttamente nel proprio sistema. In questi casi, il miglioramento è più evidente rispetto all’uso dell’override standard.

Il peso si sposta sugli sviluppatori. Saranno loro a decidere se aggiornare i giochi per sfruttare versioni più recenti dell’upscaling. Senza interventi diretti sul software, i titoli restano legati alla versione attuale della funzione.

Questo crea una differenza tra giochi supportati e giochi non aggiornati. I primi possono evolvere nel tempo, i secondi no. Non è una novità nel settore, ma qui diventa più evidente perché manca un aggiornamento “trasversale” della console.

Un approccio diverso rispetto agli aggiornamenti recenti

Negli ultimi anni le console hanno introdotto miglioramenti via software anche dopo il lancio. Nuove funzioni, ottimizzazioni, aggiornamenti che modificano l’esperienza senza cambiare hardware. Questo ha creato un’abitudine.

In questo caso la direzione è diversa. Si definisce uno standard e lo si mantiene. Non è una chiusura definitiva, perché la strategia potrebbe cambiare, ma al momento l’indicazione è chiara: nessun aggiornamento automatico dell’override PSSR.

Il PSSR resta utile, ma non è una soluzione universale. Funziona meglio quando è integrato direttamente nei giochi. Quando viene applicato come override, il risultato dipende molto dal titolo e dalle condizioni di partenza.

Bloccare l’evoluzione della funzione significa mantenere questo equilibrio. Alcuni giochi continueranno a migliorare attraverso aggiornamenti dedicati, altri resteranno legati alla versione attuale. Il punto resta operativo. Non cambia l’esperienza immediata, ma cambia la prospettiva su come quella esperienza potrà evolversi nel tempo.