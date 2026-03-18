WoW Midnight cambia il volo: ora puoi usare subito le cavalcature senza sblocchi

Chi torna su World of Warcraft dopo una pausa, oppure entra per la prima volta nelle nuove zone, si accorge subito di una differenza che fino a poco tempo fa non esisteva: il volo tradizionale è disponibile immediatamente, senza dover completare obiettivi o campagne prima di usarlo.

È un cambiamento che sembra piccolo, ma tocca uno degli aspetti più discussi del gioco. Con l’arrivo di Midnight e le zone di The War Within, Blizzard ha deciso di rimuovere i requisiti per lo Steady Flight, cioè il sistema di volo classico. Niente più sblocchi, niente più attese: si può volare appena si arriva.

Due modi di volare, ora davvero alla pari

In World of Warcraft esistono due sistemi distinti. Da una parte lo Steady Flight, più lento e preciso, quello “storico”. Dall’altra lo Skyriding, molto più veloce e dinamico, introdotto con Dragonflight.

Fino a oggi, però, non erano sullo stesso piano. Lo Skyriding era subito disponibile, mentre lo Steady Flight richiedeva di completare obiettivi specifici, spesso legati all’esplorazione completa delle zone e alla campagna principale.

Adesso questa differenza sparisce. I due sistemi convivono davvero, e il giocatore può scegliere in base a come preferisce muoversi, non a quello che ha già completato.

Perché Blizzard ha cambiato direzione

Il sistema dei Pathfinder non era particolarmente difficile, ma richiedeva tempo. Bisognava esplorare tutte le mappe, portare avanti la storia, completare diverse attività. In pratica, finire buona parte dell’espansione prima di sbloccare una funzione base.

Questo creava una situazione un po’ strana. Il volo più veloce era disponibile subito, mentre quello più semplice e controllato no. E non tutti si trovano a loro agio con lo Skyriding, soprattutto per via della gestione della velocità o del movimento.

C’è anche un tema più concreto. Alcuni giocatori hanno difficoltà con il sistema dinamico, per questioni fisiche o semplicemente perché provoca disagio durante sessioni lunghe. Rendere disponibile lo Steady Flight subito va anche in quella direzione.

Un cambiamento che si sente davvero giocando

La differenza si nota appena si entra in una nuova zona. Non serve più pensare a cosa manca per sbloccare il volo. Si vola e basta. E questo cambia il ritmo con cui si affronta il gioco.

Chi vuole esplorare con calma può farlo senza forzarsi su un sistema più veloce. Chi invece preferisce muoversi rapidamente continua a usare lo Skyriding. La scelta diventa personale, non imposta.

Nel tempo, il volo è sempre stato un punto delicato in World of Warcraft. Da una parte rende tutto più fluido, dall’altra rischia di “saltare” parti dell’esperienza a terra. Blizzard ha provato più volte a bilanciare queste due cose.

Questa volta la sensazione è diversa. Non è una limitazione o una concessione temporanea. È una semplificazione netta.

Cosa succede adesso

Blizzard ha già fatto sapere che non ha intenzione di tornare indietro con restrizioni importanti sul volo nelle prossime espansioni. Ma allo stesso tempo continua a osservare come cambia l’esperienza dei giocatori.

Il punto resta aperto. Il volo rende tutto più veloce, più comodo. Ma può anche cambiare il modo in cui si vive il mondo di gioco. E trovare un equilibrio, dopo tutti questi anni, non è ancora così scontato.