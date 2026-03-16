World of Warcraft prepara un grande aggiornamento: cambiano bilanciamenti e abilità per molte classi

Un nuovo aggiornamento di World of Warcraft è in arrivo insieme alla prima stagione dell’espansione Midnight, e Blizzard ha già confermato che porterà numerosi cambiamenti al bilanciamento delle classi e delle specializzazioni.

Come accade spesso prima dell’inizio di una nuova stagione di contenuti, gli sviluppatori stanno intervenendo su danni, cure e difese di diversi personaggi per rendere il gioco più equilibrato nelle attività di alto livello.

L’obiettivo di questo intervento è ridurre gli squilibri emersi nei primi giorni di gioco a livello massimo e migliorare l’esperienza nelle attività principali della nuova stagione, come i raid, i dungeon Mythic+ e le spedizioni chiamate Delves.

Buff e nerf per molte classi

Con l’arrivo della stagione inaugurale di World of Warcraft: Midnight, Blizzard ha annunciato un importante intervento di bilanciamento che entrerà in vigore il 17 marzo. Alcune classi riceveranno miglioramenti alle proprie abilità, mentre altre subiranno riduzioni di potenza per evitare che dominino il gioco.

Tra i cambiamenti più evidenti ci sono quelli che riguardano il Death Knight Unholy. Questa specializzazione subirà una riduzione complessiva del 20% ai danni inflitti, anche se alcune abilità come Epidemic e Virulent Plague riceveranno piccoli miglioramenti.

Al contrario, il Blood Death Knight che utilizza il talento eroico Deathbringer riceverà diversi potenziamenti. Abilità come Reaper’s Mark, Wave of Souls ed Exterminate vedranno infatti aumentare i propri danni.

Anche i Guardian Druid subiranno alcune riduzioni, con il danno di Moonfire diminuito del 10% e una riduzione generale del 20% per molte abilità offensive. Inoltre, alcuni talenti dell’albero Druid of the Claw saranno meno potenti rispetto a prima.

Paladin e Rogue tra le classi più ritoccate

Tra le specializzazioni DPS più popolari, il Retribution Paladin riceverà diversi miglioramenti per il combattimento contro singoli nemici. L’abilità Final Verdict vedrà un aumento del 30% dei danni, mentre il danno in mischia complessivo aumenterà del 25%.

Questi miglioramenti sono però accompagnati da una riduzione del 12% a Divine Storm, l’abilità principale utilizzata per infliggere danni ad area.

Anche il Subtlety Rogue riceverà alcuni cambiamenti. L’abilità Black Powder subirà un nerf, mentre abilità mirate al bersaglio singolo come Shadowstrike ed Eviscerate verranno potenziate.

Modifiche anche ai nuovi Apex Talents

Oltre alle classi tradizionali, Blizzard ha annunciato interventi anche sui nuovi Apex Talents, introdotti per ampliare le opzioni di personalizzazione dei personaggi.

Tra gli esempi più rilevanti troviamo il talento Merithra’s Blessing dell’Evoker Preservation, che riceverà alcune modifiche legate alle abilità Dream Breath e Reversion.

Il Survival Hunter vedrà invece miglioramenti al talento Raptor Swipe, che infliggerà più danni contro il bersaglio principale.

Per il Protection Warrior verrà riequilibrato il talento Phalanx, mentre i guerrieri delle specializzazioni Fury e Protection riceveranno un aumento dei danni del 10%. Gli Arms Warrior saranno addirittura più potenti del 15%.

Shaman e altre classi riceveranno miglioramenti

Una delle classi che beneficerà maggiormente dell’aggiornamento è lo Shaman. Tutte e tre le specializzazioni riceveranno miglioramenti ai danni o alle cure, rendendo la classe più competitiva nelle attività di gruppo.

Anche alcune abilità dei Warlock verranno ribilanciate, con una redistribuzione della potenza tra talenti come Hellcaller e Soul Harvester.

Secondo Blizzard, queste modifiche rappresentano solo il primo intervento di bilanciamento della nuova stagione.

Gli sviluppatori hanno spiegato che i primi giorni di gioco al livello massimo hanno fornito dati importanti su prestazioni e strategie utilizzate dai giocatori. Il team continuerà quindi a monitorare l’equilibrio delle classi man mano che i giocatori otterranno nuovo equipaggiamento e inizieranno a utilizzare i set di armatura della stagione.

Con l’inizio della stagione PvP e della settimana eroica dei raid, altri aggiornamenti potrebbero arrivare nelle prossime settimane, soprattutto mentre l’aggiornamento 12.0.5 continua a essere testato nel Public Test Realm.