Zenless Zone Zero 2.7: tutto quello che arriva nel grande update del 24 marzo

Zenless Zone Zero si prepara a ricevere uno dei suoi aggiornamenti più importanti degli ultimi mesi: la versione 2.7 arriverà il 24 marzo portando nuovi personaggi, eventi inediti e diversi contenuti che espanderanno l’esperienza dell’action RPG urbano di HoYoverse.

Dopo una serie di aggiornamenti ricchi di novità, il gioco continua ad ampliare il proprio universo con nuove fazioni, missioni e modalità di gioco pensate per tenere impegnati i giocatori ancora a lungo.

Negli ultimi aggiornamenti il titolo ha introdotto numerosi protagonisti nel roster giocabile. La versione 2.5, ad esempio, ha aggiunto nuovi personaggi molto apprezzati come Ye Shunguang e Zhao, mentre la versione 2.6 ha segnato l’arrivo di una delle fazioni più attese dalla community.

L’arrivo della fazione Angels of Delusion

Con la versione 2.6, Zenless Zone Zero ha finalmente introdotto la fazione Angels of Delusion, un gruppo che era stato anticipato più volte nei contenuti narrativi del gioco ancora prima del lancio ufficiale. I fan avevano già intravisto alcuni indizi nella storia e in vari eventi, con il personaggio Sunna apparso inizialmente come NPC durante un evento della versione 2.1.

L’aggiornamento ha quindi portato Sunna nel roster come personaggio di supporto fisico, mentre nella seconda metà della patch è arrivata Aria, un’unità Ether specializzata nelle anomalie. Ora la nuova patch completerà ufficialmente la formazione della fazione.

Due nuovi personaggi nella versione 2.7

Durante lo Special Program dedicato alla versione 2.7, HoYoverse ha svelato i principali contenuti della prossima patch. L’aggiornamento introdurrà due nuovi personaggi giocabili:

Nangong Yu, membro finale degli Angels of Delusion e personaggio di grado S specializzato in Ether Stun, e Cissia, una nuova agente della New Eridu Public Security che utilizza attacchi di tipo elettrico.

Al lancio dell’aggiornamento sarà disponibile anche un nuovo costume esclusivo per Nangong Yu chiamato Rhapsody’s Muse, acquistabile a prezzo scontato per un periodo limitato.

Nuovo capitolo della storia principale

La versione 2.7 continuerà anche la narrativa principale del gioco con una nuova missione della campagna intitolata “New: Eridan Sunset (A)”. Il capitolo introdurrà nuovi personaggi nella trama e porterà avanti la storia ambientata nella città futuristica di New Eridu.

Come spesso accade negli aggiornamenti principali di Zenless Zone Zero, la nuova storia servirà anche a preparare il terreno per sviluppi futuri dell’universo narrativo.

Eventi e nuove modalità di gioco

La patch includerà numerosi eventi temporanei che offriranno ricompense e attività alternative. Tra i più curiosi spicca Chronicle of Simmering Flavors, un evento che propone ai giocatori un mini-gioco di cucina ambientato nel ristorante Simmer Hot Pot.

Non mancheranno anche sfide legate al combattimento, come Special Disaster Control Squad e Old Friends, New Commissions, pensate per mettere alla prova le squadre dei giocatori.

Un’altra novità è la modalità Tidal Wave nella Simulated Battle Tower, che introdurrà oltre 70 piani di nemici da affrontare progressivamente.

Nuovi equipaggiamenti e contenuti

La versione 2.7 porterà anche diversi nuovi elementi per migliorare le squadre dei giocatori. Tra le novità troviamo nuovi W-Engine, come Neon Fantasies e Serpentine Seeker, oltre al motore di rango A chiamato The Simmering Pot.

Arriveranno inoltre due nuovi set di Drive Discs, denominati Bunny in Wonderland e Notes from the Chained, che offriranno ulteriori possibilità di personalizzazione delle build dei personaggi.

Ricompense per i giocatori

Durante la versione 2.7 saranno disponibili anche campagne di login con diverse ricompense. L’evento All-New Program permetterà di ottenere fino a 10 Encrypted Master Tapes semplicemente effettuando l’accesso al gioco per sette giorni.

Tornerà inoltre l’evento “En-Nah Into Your Lap”, che offrirà fino a 10 Boopons utilizzabili per ottenere nuovi Bangboo attraverso il sistema gacha dedicato.

Come di consueto, HoYoverse assegnerà anche 300 Polychromes ai giocatori come compensazione per le operazioni di manutenzione necessarie al rilascio dell’aggiornamento.

Uno sguardo al futuro di Zenless Zone Zero

La versione 2.7 potrebbe rappresentare anche un passaggio importante verso i prossimi sviluppi del gioco. Secondo diverse anticipazioni, HoYoverse potrebbe annunciare durante questa patch l’arrivo della Season 3, seguendo lo stesso schema già utilizzato nelle stagioni precedenti.

La storia recente ha già iniziato a introdurre personaggi che potrebbero avere un ruolo centrale nel futuro del titolo, tra cui Promeia, Velina e Norma. Con tutti questi elementi in arrivo, l’aggiornamento del 24 marzo promette di essere uno dei più ricchi per i fan di Zenless Zone Zero.