Come completare la missione Oh yes… they float in Mouse P.I. for Hire

In Mouse: P.I. for Hire, la missione secondaria Oh Yes…They Float si può attivare subito dopo “Tutto punta qui, giusto?”, in città, parlando con Millie Curd davanti al Little & Big Bar, e conviene farlo in quel momento perché il gioco, almeno secondo la struttura attuale, non permette di tornare facilmente indietro: è questo il punto che conta davvero. La richiesta è semplice — recuperare un palloncino dal circo — ma se si prosegue troppo in fretta con la storia principale la quest rischia di sparire, e con lei anche la piccola ricompensa finale. Un dettaglio da tenere a mente, soprattutto per chi punta al completamento al 100%.

Come attivare la missione Oh Yes…They Float in Mouse: P.I. for Hire

Per far partire Oh Yes…They Float, bisogna fermarsi appena conclusa la missione principale “Tutto punta qui, giusto?” e non correre subito verso l’obiettivo successivo. La tappa corretta è il Little & Big Bar, uno dei punti riconoscibili della città, dove si trova Millie Curd, seduta su una panchina proprio all’esterno del locale. Parlandole, il giocatore riceve la richiesta che avvia formalmente la missione secondaria: recuperare dei palloncini al circo e riportarglieli più avanti.

Il passaggio è breve, quasi marginale, eppure è facile saltarlo. Mouse: P.I. for Hire non offre una selezione dei capitoli davvero comoda né un sistema immediato per recuperare ciò che si è lasciato indietro; solo allora ci si accorge di aver perso una quest opzionale. Millie, nel dialogo, lascia intendere un momento personale non dei più sereni, e la sua richiesta dà alla missione un tono più umano del previsto, pur restando un incarico rapido, quasi da intermezzo.

Dove trovare i palloncini nel circo

Una volta accettata la missione, si può continuare normalmente verso l’area dello Spettacolo Segreto, cioè la sezione del gioco ambientata nel circo. Non serve deviare in modo pesante dal percorso principale: il recupero dell’oggetto richiesto avviene durante l’avanzamento naturale della storia. Prima, però, bisogna superare quanto previsto dall’area, compresa la fase in cui si eliminano i nemici presenti nell’arena.

Dopo il combattimento, il gioco chiede di affrontare i due minigiochi necessari a ottenere i biglietti per proseguire. È in quel momento — non prima, non dopo — che conviene guardarsi intorno con un po’ più di attenzione. Nell’angolo dell’arena, sulla sinistra rispetto al gioco della dinamite, c’è infatti un piccolo stand del venditore del circo che può passare inosservato se ci si limita a seguire il tracciato principale. Eppure è lì che si risolve tutta la missione.

Come completare la quest e quanto costa la scatola di palloncini

Avvicinandosi allo stand, il venditore ripete una battuta che diversi giocatori noteranno subito: “Cosa stai comprando?”. È un richiamo piuttosto chiaro al mercante di Resident Evil 4, inserito come piccolo omaggio dentro l’ambientazione del circo. Al di là della citazione, ciò che serve davvero è acquistare la scatola di palloncini, l’oggetto richiesto da Millie per chiudere la missione.

Il prezzo è di 25 dollari, quindi conviene arrivare nell’area con abbastanza denaro già in tasca. Non è una cifra proibitiva, ma doverla recuperare sul momento può rallentare inutilmente la progressione. Una volta comprata la scatola, la parte più delicata della quest è finita: basta completare il resto della missione principale e, tornati in città, raggiungere di nuovo Millie Curd nello stesso punto in cui era comparsa all’inizio. Missione semplice, sì. Ma da mancare è un attimo.

Ricompensa finale e perché conviene non saltarla

Quando si torna da Millie, la consegna dei palloncini chiude ufficialmente Oh Yes…They Float. In cambio, il personaggio offre la figurina di Jeremiah Curd, un oggetto da collezione che va ad arricchire la raccolta del giocatore e che, per chi sta inseguendo tutti i contenuti secondari di Mouse: P.I. for Hire, ha un valore preciso. Non cambia il corso dell’avventura, questo è chiaro, ma pesa sul fronte del completismo.

C’è anche un piccolo elemento narrativo, appena accennato, che rende la ricompensa meno meccanica: il riferimento alla famiglia Curd suggerisce un legame con Millie, forse lontano, forse solo evocato. Il gioco non insiste più di tanto, e forse va bene così. Resta il fatto che Oh Yes…They Float è una delle missioni secondarie più facili da chiudere, purché venga attivata nel momento giusto: prima del circo, parlando con Millie davanti al Little & Big Bar, poi acquistando la scatola di palloncini per 25 dollari dal venditore nell’arena. Il resto viene da sé.