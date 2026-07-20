Pokémon Pokopia: tutto sull’evento speciale di Zorua

Da oggi, in Pokémon Pokopia, i giocatori possono partecipare a “Nasconditto con Zorua”, il nuovo evento a tempo limitato dedicato al Pokémon Malavolpe, disponibile fino alle 4:59 italiane del 27 luglio 2026: una sfida rapida, costruita attorno a furtività e tempismo, che si attiva vicino al Centro Pokémon e mette in palio premi diversi in base alla velocità con cui si raggiunge il PC. L’iniziativa, che arriva dopo il precedente appuntamento con Jirachi di inizio luglio, cambia tono ma non la formula: pochi minuti, tentativi ripetuti, ricompense da sbloccare. E sì, serve un po’ di pazienza.

Come avviare l’evento speciale di Zorua in Pokémon Pokopia

Per iniziare “Nasconditto con Zorua” bisogna prima aver ricostruito un Centro Pokémon in una qualsiasi città del gioco. Solo allora, all’esterno dell’edificio, compare Zorua: è lì che parte tutto. Basta avvicinarsi e parlargli per far scattare la missione, anche se in alcuni casi — secondo l’esperienza condivisa da diversi giocatori — può essere necessario ripetere l’interazione una o due volte prima che l’evento si attivi davvero.

Il passaggio è semplice, ma va fatto. Senza Centro Pokémon, infatti, l’evento non compare e non si può accedere alla prova. È un dettaglio piccolo, quasi secondario, eppure decisivo: chi entra nel gioco senza aver completato quella ricostruzione rischia di girare a vuoto. Meglio controllare subito, prima di perdere tempo.

Come funziona la sfida Nasconditto con Zorua

La prova chiede al giocatore di raggiungere il PC del Centro Pokémon evitando di essere visto da Zorua e dagli altri Pokémon di pattuglia. Il tempo massimo è di 2 minuti e 30 secondi, ma il punto non è solo arrivare: conta farlo nel minor tempo possibile, perché da lì dipende la qualità dei premi. La posizione iniziale, inoltre, viene assegnata in modo casuale. A volte si parte davanti all’edificio, altre di lato, altre ancora alle spalle.

Questo rende ogni tentativo un po’ diverso. Il tratto più delicato, di solito, è l’avvicinamento finale al PC, perché l’area è sorvegliata e i Pokémon vicini tendono a notare il movimento del personaggio con una certa facilità. Non è una missione punitiva, però richiede attenzione: avanzare troppo in fretta porta spesso a farsi scoprire; aspettare il momento giusto, invece, cambia tutto.

Quando un Pokémon entra in stato di allerta, il gioco lo segnala con una vignetta sopra la testa e con un suono simile a un battito cardiaco. In quel momento conviene fermarsi. Restare immobili per qualche secondo, finché la guardia non si abbassa, è quasi sempre la scelta migliore. Se si insiste e si viene individuati, la sfida si azzera e si riparte da un altro punto nelle vicinanze del Centro Pokémon. Seccante, sì. Ma è parte del meccanismo.

La mossa Camuffamento e la strategia migliore

Dentro l’evento, la risorsa più utile è Camuffamento, la mossa tipica di Zorua, che permette di trasformarsi in un oggetto vicino e passare con meno visibilità nelle zone controllate. Non garantisce invisibilità totale — questo il gioco lo fa capire abbastanza in fretta — ma serve a ridurre il rischio e, soprattutto, a disorientare i Pokémon che stanno pattugliando l’area.

La strategia più efficace è muoversi a scatti, senza forzare. Un tratto breve, poi pausa. Un controllo del percorso, poi ancora avanti. Chi prova a correre in linea retta verso il PC spesso dura pochi secondi; chi invece osserva il ritmo delle pattuglie riesce a trovare spazi utili, magari stretti, ma sufficienti. In quel momento Camuffamento diventa un appoggio concreto, non un trucco risolutivo.

Diversi giocatori, nelle prime ore dell’evento, hanno raccontato di aver completato la sfida dopo alcuni tentativi proprio cambiando approccio: meno fretta, più lettura dei movimenti. È una prova che premia la calma. E premia anche l’ostinazione, perché una partenza favorevole può fare la differenza sul cronometro.

Ricompense evento Zorua: tutti i premi in base al tempo

Le ricompense di “Nasconditto con Zorua” sono distribuite in base alla rapidità con cui si tocca il PC del Centro Pokémon. Più il tempo è basso, più il premio è alto nella scala di valore. Il riferimento più interessante è quello sotto i 20 secondi: in quel caso, il giocatore può ottenere l’intero pacchetto in un solo colpo, saltando passaggi intermedi e accelerando la raccolta.

L’ordine dei premi, dal più difficile da ottenere al più accessibile, comprende Pokémetallo raro, Pokémetallo, Pezzo stella, Ali d’Argento, Ali d’Iride, Trofeo di Nasconditto, Reperti grandi, Miele, Baccamela e Legno. La progressione è chiara e spinge a riprovare anche dopo aver già completato la missione una prima volta. Non solo per chi punta al miglior tempo, ma anche per chi vuole chiudere la lista senza lasciare indietro nulla.

In questo senso l’evento di Zorua funziona come una parentesi veloce ma ben calibrata dentro Pokémon Pokopia: si entra, si tenta, si sbaglia, si riparte. Fino al 27 luglio 2026, alle 4:59, resterà una delle attività temporanee più utili per chi vuole accumulare materiali e oggetti senza uscire dal ritmo leggero dell’estate di gioco.