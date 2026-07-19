Dino Crisis, il remake sarebbe in sviluppo da anni presso Capcom secondo un leaker

Capcom sarebbe al lavoro su un remake di Dino Crisis dal 2022, secondo quanto sostenuto in queste ore da Team Biohazard, account già noto nella scena dei leak legati alla casa di Osaka: la voce circola online da domenica 19 luglio, ma per ora non esistono conferme ufficiali, né materiali, né registrazioni pubbliche che permettano di verificare l’indiscrezione.

Dino Crisis remake, cosa sostiene il leak

La ricostruzione attribuita a Team Biohazard parla di un progetto avviato ormai da quasi quattro anni, dunque in una fase teoricamente non più iniziale. È questo il punto che ha acceso, insieme, entusiasmo e diffidenza tra i fan: se davvero Capcom stesse sviluppando un remake di Dino Crisis da così tanto tempo, ci si aspetterebbe almeno un indizio concreto, magari un’immagine interna, una voce di casting, un riferimento emerso nei documenti finanziari o in un trademark. Per adesso, niente.

Il nome di Team Biohazard non è nuovo a chi segue da vicino il mondo Capcom. In passato il gruppo — o presunto tale, l’identità resta opaca — ha diffuso informazioni che in alcuni casi si sono rivelate corrette su prodotti e piani della società giapponese. Questo, da solo, non basta a trasformare la segnalazione in un fatto. Però spiega perché, nelle community e sui forum, il rumor non sia stato liquidato in pochi minuti.

Il lungo silenzio di Capcom sul franchise

Il punto centrale resta uno: Dino Crisis è fermo da oltre vent’anni sul fronte delle novità vere. La serie, nata alla fine degli anni Novanta e spesso accostata a Resident Evil per impianto e atmosfera, ha mantenuto nel tempo una base di appassionati fedele, anche rumorosa. Eppure Capcom non ha mai annunciato un recupero strutturato del marchio, né un nuovo capitolo né, appunto, un remake.

Negli ultimi tempi qualcosa si è mosso, ma in modo limitato. I primi due capitoli di Dino Crisis sono tornati su Steam in versioni aggiornate, un’operazione che ha riportato il nome della serie in circolo senza però aprire davvero una nuova fase. Per molti giocatori è stato un test, o almeno così è stato letto: vedere se il brand avesse ancora presa, misurare l’interesse, capire se valesse la pena andare oltre. Capcom, su questo, non ha mai lasciato dichiarazioni pubbliche.

Perché un ritorno oggi avrebbe senso

Nel quadro della valorizzazione delle sue proprietà intellettuali storiche, un ritorno di Dino Crisis non sarebbe fuori logica. Negli ultimi anni Capcom ha mostrato di saper lavorare sui propri cataloghi con una strategia precisa: rilanciare serie note, modernizzare i titoli più amati, allargare il pubblico senza perdere il nucleo originale. Un survival horror con dinosauri, laboratori, incidenti tecnologici e tensione ravvicinata, oggi, avrebbe ancora uno spazio preciso sul mercato. Forse di nicchia, ma reale.

Resta però una differenza che pesa. Dino Crisis non ha mai avuto la forza commerciale di Resident Evil, e questo potrebbe spiegare la prudenza dell’azienda. Investire su un remake richiede tempi lunghi, team dedicati, promozione e una previsione di vendite credibile. In altre parole, non basta l’affetto dei fan. Serve la convinzione che il progetto possa reggere anche fuori dalla cerchia degli appassionati storici. È qui, probabilmente, che si gioca la partita vera.

Fan in attesa, ma la cautela resta obbligata

Tra chi segue la serie da anni, il rumor ha riaperto una speranza mai davvero spenta. Sui social, tra post nostalgici dedicati a Regina e richieste di un ritorno “fatto bene, senza stravolgere tutto”, il clima è quello delle occasioni sospese. C’è chi ci crede, chi no. E chi, più semplicemente, aspetta una prova. Anche perché l’assenza di qualunque materiale dopo un periodo di sviluppo così lungo resta difficile da ignorare.

Non è neppure la prima volta che si parla di un possibile ritorno. Già l’anno scorso erano emerse indiscrezioni secondo cui Dino Crisis sarebbe stato vicino a rientrare nei piani di Capcom in almeno un paio di occasioni, attraverso progetti poi non concretizzati o rimasti interni. Anche in quel caso, però, mancavano conferme. Per questo la linea, oggi, resta una sola: prendere il leak con cautela. Il fascino del marchio c’è ancora, e si vede. Ma finché da Osaka non arriverà una parola, o almeno un’immagine, il remake di Dino Crisis resterà una possibilità. Non ancora una notizia.