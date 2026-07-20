Scopri gratis Amazon Prime e il catalogo di videogiochi con anche Dispatch

A partire da luglio 2026, per gli abbonati Amazon Prime in Italia arrivano nuovi titoli nel catalogo di Prime Gaming e sulla piattaforma cloud Luna, con una selezione che si aggiorna nel corso del mese e con la consueta possibilità, per chi non è ancora iscritto, di attivare una prova gratuita di 30 giorni: l’obiettivo, per Amazon, è rafforzare il pacchetto di intrattenimento legato all’abbonamento, che resta fissato a 4,99 euro al mese dopo il periodo promozionale, salvo disdetta. Una formula già nota, eppure ancora centrale nella strategia del gruppo, perché unisce videogiochi, consegne rapide, Prime Video e musica in un’unica sottoscrizione.

Prime Gaming di luglio, il calendario dei giochi riscattabili

Nel catalogo Prime Gaming di luglio i giochi vengono distribuiti a scaglioni, con date già fissate e piattaforme diverse per il riscatto. Il 2 luglio sono arrivati CyClones su GOG, LoneStar su Epic Games Store e Symphony of War: The Nephilim Saga, sempre su Epic; una settimana più tardi, il 9 luglio, è stata la volta di Still There e Regular Factory: Escape Room, entrambi su GOG. Il blocco centrale del mese, previsto per il 16 luglio, comprende invece Poly Vita su Legacy Games, Framed Collection su GOG e Escape Academy su Epic Games Store.

La seconda parte del calendario si chiude con altri quattro titoli. Il 23 luglio tocca a In Sound Mind su Amazon Games App e a Mystic Academy: Escape Room su GOG; il 30 luglio, infine, entrano Zoria: Age of Shattering e Weakless, tutti e due riscattabili ancora su GOG. È una line-up piuttosto varia, con puzzle game, strategici e avventure narrative, senza un “pezzo da copertina” evidente ma con qualche nome che può intercettare pubblici diversi, soprattutto chi usa Prime Gaming per costruire nel tempo una libreria digitale senza costi aggiuntivi.

Luna amplia il catalogo con party game e classici recenti

Accanto ai giochi da riscattare, si muove anche Amazon Luna, il servizio di cloud gaming che a luglio inserisce diversi titoli nel proprio catalogo. Tra le novità figurano Courtroom Chaos: Starring Arnold Schwarzenegger, Centipede Swarm, Jackbox Party Pack 8 e Angry Birds Mystery Island, tutti indicati nel canale GameNight; si aggiungono poi Dispatch, Sonic Mania Plus, LEGO: Indiana Jones: The Original Adventures, YouTuber’s Life e Arcade Paradise.

Qui il taglio è più immediato, quasi da serata condivisa sul divano o da sessione veloce. Jackbox Party Pack 8, per esempio, parla chiaramente al pubblico dei party game, mentre Sonic Mania Plus e LEGO: Indiana Jones si appoggiano a marchi già riconoscibili. Amazon, in sostanza, prova a tenere insieme due platee: chi vuole “riscattare e tenere” i giochi con Prime Gaming, e chi preferisce accedere in streaming tramite Luna, senza download lunghi né hardware troppo spinto.

Come funziona la prova gratuita di Amazon Prime e quanto costa dopo

Per chi non è ancora iscritto, resta disponibile la prova gratuita di Amazon Prime per 30 giorni. Al termine del periodo promozionale l’abbonamento, salvo annullamento, si rinnova automaticamente a 4,99 euro al mese; la cancellazione può essere effettuata anche prima della scadenza, continuando comunque a usare il servizio fino alla fine dei 30 giorni già attivati. Un dettaglio pratico, questo, che Amazon evidenzia spesso e che per molti utenti fa la differenza al momento della prova.

Dentro la sottoscrizione, del resto, non c’è solo il capitolo videogiochi. L’abbonamento include la consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati, l’accesso a offerte esclusive, il catalogo di Prime Video con film, serie e produzioni originali, oltre a Amazon Music Prime, che mette a disposizione 2 milioni di brani senza pubblicità. Il messaggio è chiaro: il gaming è un tassello, non l’unico, di un ecosistema più largo che Amazon continua a usare per fidelizzare gli utenti.

Una strategia di pacchetto che punta sulla continuità

Osservando l’aggiornamento di luglio, si vede abbastanza bene la linea scelta da Amazon. Non tanto il grande annuncio singolo, quanto una presenza costante: giochi distribuiti settimana dopo settimana, qualche titolo riconoscibile su Luna, e un abbonamento che prova a giustificarsi con la somma dei servizi. Solo allora il catalogo gaming acquista senso pieno, dentro una proposta più ampia che tocca e-commerce, video e musica.

Per gli utenti italiani, il punto resta uno: valutare se l’offerta complessiva valga il costo mensile. Chi usa già Prime Video, compra spesso su Amazon e segue con curiosità i giochi inclusi può trovare conveniente il pacchetto; chi invece cerca soltanto novità di peso nel gaming, probabilmente, guarderà alla line-up di luglio con interesse più misurato. In ogni caso, il mese è già tracciato: Prime Gaming scandisce le uscite fino al 30 luglio, mentre Luna prova ad allargare il pubblico con un catalogo più leggero, immediato, pensato per essere acceso e giocato quasi senza attesa.