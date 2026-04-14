Starfield su PS5, problemi al lancio: bug e crash segnalati dagli utenti

Quando un gioco atteso per anni arriva su una nuova piattaforma, le aspettative sono altissime e basta poco perché l’entusiasmo si trasformi in frustrazione.

È quello che sta succedendo con Starfield su PS5, dove una parte dei giocatori sta segnalando diversi problemi tecnici. Non si tratta di qualche piccolo difetto isolato, ma di una serie di bug che, in alcuni casi, sembrano compromettere l’esperienza in modo significativo.

Crash e problemi ai salvataggi

Le segnalazioni più frequenti riguardano crash improvvisi e blocchi durante le fasi di gioco. Alcuni utenti parlano di difficoltà nel proseguire l’avventura, con problemi legati ai salvataggi che rendono instabile la progressione.

In diversi casi, i giocatori raccontano di non riuscire a svolgere attività basilari come atterrare su un pianeta o uscire dalla nave senza incorrere in errori. Situazioni che, se confermate su larga scala, incidono direttamente sul cuore dell’esperienza.

Una situazione non uniforme

Non tutti, però, stanno vivendo gli stessi problemi. Accanto alle segnalazioni negative, ci sono anche giocatori che parlano di un’esperienza fluida e priva di particolari intoppi.

Questo rende più difficile capire l’effettiva portata della situazione. I problemi sembrano colpire sia PS5 standard sia la versione Pro, senza differenze evidenti tra copie fisiche e digitali.

Le possibili cause e i tentativi degli utenti

Molti hanno provato a intervenire modificando alcune impostazioni, come la disattivazione del salvataggio automatico, oppure reinstallando il gioco. In diversi casi, però, queste soluzioni non hanno portato a miglioramenti concreti.

La sensazione diffusa è che si tratti di problemi più profondi, legati alla stabilità generale del titolo su questa piattaforma. Ed è proprio questo a generare maggiore frustrazione tra chi si aspettava un lancio più solido.

In attesa di una risposta ufficiale

Al momento, Bethesda non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla situazione. La patch disponibile al lancio non sembra aver risolto le criticità principali, lasciando aperta la questione su tempi e modalità dei prossimi interventi.

Nel frattempo, il gioco continua a registrare buoni numeri sul mercato, segno che l’interesse resta alto nonostante le difficoltà tecniche segnalate da una parte della community.

Resta da capire quanto siano diffusi questi problemi e quanto velocemente verranno affrontati. Per molti, la differenza tra un’esperienza memorabile e una deludente passa proprio da qui.