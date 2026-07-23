Xbox testa il cloud gaming gratis con pubblicità anche senza Game Pass

Microsoft ha annunciato giovedì 23 luglio l’avvio di un test volontario di Xbox Cloud Gaming gratis con pubblicità, riservato a una parte degli utenti Insider e pensato per permettere di giocare in streaming su PC, smartphone, console Xbox e TV compatibili anche senza un abbonamento a Game Pass: una mossa che, se confermata oltre la prova, può allargare l’accesso al servizio e avvicinare il modello già visto con NVIDIA GeForce NOW.

Xbox Cloud Gaming gratis, come funziona il test di Microsoft

La novità, per ora, resta una fase di prova limitata, ma il meccanismo descritto da Microsoft è già abbastanza chiaro: gli utenti selezionati possono usare Xbox Cloud Gaming senza pagare un abbonamento, a patto di accettare alcune restrizioni e una presenza fissa della pubblicità. Il principio è semplice, quasi elementare: si entra, si guarda uno spot, poi si gioca in streaming per un tempo definito.

In base alle informazioni diffuse fin qui, prima dell’avvio della sessione compare un blocco pubblicitario di due minuti; superato quel passaggio, il gioco prosegue per circa un’ora senza interruzioni. Solo allora arrivano gli avvisi di fine sessione e, se l’utente vuole continuare, deve vedere un altro blocco di annunci. Un modello che ricorda da vicino il tier gratuito con advertising già adottato da altri operatori del cloud gaming.

Niente Game Pass, al centro ci sono i giochi già acquistati

Il punto più interessante riguarda proprio il rapporto con Game Pass. Questo test, almeno stando alla descrizione emersa, non sembra costruito per offrire il catalogo in abbonamento, ma per dare accesso in streaming ai giochi che l’utente possiede già nella propria libreria. È una differenza non da poco, perché sposta il servizio da formula “all you can play” a strumento di accesso remoto ai titoli acquistati.

In altre parole, Microsoft starebbe sperimentando un ingresso più basso nella propria offerta: niente quota mensile, ma sessioni più brevi, annunci pubblicitari e funzioni ridotte. Una soluzione che potrebbe intercettare chi usa saltuariamente il cloud o chi, semplicemente, non vuole sottoscrivere un abbonamento. Eppure il messaggio è anche industriale: portare più persone dentro l’ecosistema Xbox, magari iniziando da chi resta fuori da Game Pass.

Dispositivi supportati e nodi tecnici ancora aperti

L’infrastruttura resta quella di Xbox Cloud Gaming, quindi il test può essere provato sui dispositivi già compatibili con il servizio: PC, smartphone, console Xbox e smart TV supportate. Su questo fronte non ci sono sorprese, mentre qualche dubbio rimane sulla qualità effettiva della trasmissione, perché Microsoft non ha ancora chiarito quali saranno gli standard di bitrate, risoluzione o latenza per il livello gratuito.

È un dettaglio che pesa. Nel cloud gaming la soglia d’ingresso conta, certo, ma contano anche stabilità della connessione e tempi di risposta; se questi elementi calano troppo, l’accesso gratuito rischia di diventare una semplice vetrina. Secondo le indicazioni circolate tra gli Insider, la prova serve anche a capire proprio questo: quanta pubblicità il pubblico accetta e quale qualità minima sia sostenibile su larga scala.

Perché il test può cambiare il mercato del cloud gaming

Che il progetto arrivi davvero a tutti non è ancora scritto. Microsoft non ha annunciato un lancio generale e, come accade spesso con i programmi Insider, il test potrebbe essere modificato oppure fermato. Però da tempo l’azienda studia un accesso gratuito con pubblicità al proprio cloud, e questa prova sembra il passo più concreto finora emerso.

Se il modello reggerà, il mercato potrebbe muoversi in fretta. Da una parte c’è l’idea di abbassare la barriera d’ingresso al gaming in streaming; dall’altra c’è la possibilità di monetizzare anche gli utenti non abbonati, un segmento che finora valeva poco dentro l’offerta premium. “Guardi due minuti di spot e giochi per un’ora”, è in sostanza la promessa implicita del sistema. Pochi passaggi, una logica chiara.

Per gli utenti il vantaggio sarebbe immediato: provare Xbox Cloud Gaming senza costo fisso, usando magari un telefono o una TV di casa. Per Microsoft, invece, si tratterebbe di un test sul comportamento reale del pubblico, con numeri utili su permanenza, ritorno e disponibilità a pagare in seguito. È da lì, in quel passaggio sottile tra gratuito e abbonamento, che si gioca la partita vera del cloud gaming con pubblicità.